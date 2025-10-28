この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

マーケティング侍・りゅう先生が、自身のYouTubeチャンネルにて「同じAIでも使い方で結果が100倍変わる。使いこなす人は“問いの精度”が違う。」というタイトルで動画を配信。AIを活用する上で、「無難ではない革命的、革新的な最強の無敵なアイディアを出す」ためには、問いの立て方が圧倒的な違いを生むことを熱弁した。



りゅう先生は冒頭、「皆さん、アイディアが出ない時どうしますか？」と問いかけ、ビジネスやマーケティングで良いアイディアに行き詰まった際、多くの人がAIを利用していると紹介。しかし、「AIからは無難なアイディアしか出てこない」「革命的な発想はなかなか生まれない」と多くの人が感じている現状に言及。その上で「AIも使い方次第でマジで信じられないぐらい革命的な発想が出てきます」と述べ、使いこなす方法を伝授していく。



ポイントとなるのは「TRIZ」という発明・問題解決理論を活用する発想法だ。TRIZの正式名称やソビエト発祥の歴史的背景、数百万件の特許分析によって生み出された「構造的な発想を生み出す最強マニュアル」であることも解説。「革新的な発明は、必ず“矛盾”を解決したときに生まれる」と指摘した。



例えば、「自動車の軽量化」と「強度を上げる」という矛盾、「集客数を増やしたい」けど「施術時間やスタッフ負担は増やしたくない」といったビジネス上の相反する要求に着目。この“矛盾”を洗い出す手法が「矛盾マトリックス」であり、「今やAIは過去の特許事例も一瞬で検索し、具体的な解決策を出してくれる」と説いた。



また、TRIZには「40の発明原理」が存在しており、「この原理を活用することでマーケティングや商品開発など、様々な分野で革命的なアイディアが量産できる」と力説。その一例として「分ける・組み合わせる系」「逆転・変化系」「強化・保護系」「時間・繰り返し系」「体験・環境操作系」といった5分類のアプローチを、実際のヒット商品やサービス事例を交えてわかりやすく解説した。



「常識の逆張り」「デメリット強調によるブランディング」「アフターメンテナンスや透明化による信頼獲得」「習慣化や即スピード対応」「体験や印象操作」など、目からウロコの発想法が次々と提示され、「TRIZ原理はアイディア発掘にマジで使える」とアピール。



最後には、実践的なAIプロンプト作成例として「TRIZ40原理の中から相性が良いものをAIに3つ選ばせ、マーケティング応用の方法説明と施策案の提案、一番手軽に始められるアイディアのまとめ」をAIに指示するだけで、誰でも斬新な発想が得られると指南した。