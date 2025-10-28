ケガ人続出のペイサーズが“ダンク王”マック・マクラングと複数年契約へ

10月28日（現地時間27日、日付は以下同）。インディアナ・ペイサーズが、マック・マクラングと複数年契約を結ぶことになると、代理人を務める『ワッサーマン』のグレッグ・ローレンスが『ESPN』へ伝えた。

26歳のマクラングは、188センチ83キロのガード。抜群の身体能力から繰り出すダンクの数々で魅了し、オールスターのスラムダンク・コンテストで2023年から2025年にNBA史上初の3連覇を達成。

ただ、NBAの公式戦へ出場したのはキャリア3シーズンで計6試合のみ。昨シーズンは、オーランド・マジックで2試合に出場し、平均5.0分0.5リバウンド1.5アシストを記録。今月中旬にはシカゴ・ブルズと契約するも、すぐさま契約解除となっていた。

マクラングにとって、NBAの本契約は初。ペイサーズは本契約のロスタースポットに空きを作るべく、ビッグマンのジェームズ・ワイズマンをウェイブ（保有権放棄）することになるようだ。

昨シーズンのイースタン・カンファレンス覇者ペイサーズは、ここまで開幕3連敗。司令塔タイリース・ハリバートンがアキレス腱断裂のため今シーズン全休が決まっているほか、TJ・マッコネル（ハムストリング）、アンドリュー・ネムハード（肩）、ベネディクト・マサリン（足）、オビ・トッピン（足）、ジョニー・ファーフィー（足）がケガを抱えていて、大幅な戦力ダウンを余儀なくされている。

30日のダラス・マーベリックス戦こそアウェーながら、11月1日のアトランタ・ホークス戦からホーム4連戦が組まれているだけに、今シーズン初白星を飾っておきたいところ。ケガで欠場している選手たちが復帰すれば残れるか微妙ながら、マクラングがペイサーズでチャンスを生かすことができるか注目したい。

【動画】“ダンク王”マクラングがコンテストで披露した華麗なダンク集！





