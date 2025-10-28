ダンスボーカルグループのM!LKの塩崎太智（「崎」は、たつさきが正式表記）が披露した、日曜劇場『VIVANT』の仮装が話題を集めている。

【写真】ノコルに扮したM!LKの塩崎太智／二宮和也の反応（全文）／TBSドラマのキャラクターに仮装したM!LKのメンバー

■M!LKがTBSドラマのキャラクター仮装で『CDTV』に登場！

M!LKは、10月27日に放送された音楽番組『CDTV ライブ！ライブ！』（TBS系）に出演。“ハロウィンSP”ということもあり、佐野勇斗は『TOKYO MER～走る緊急救命室～』で自身が演じた徳丸元一として登場。山中柔太朗は『3年B組金八先生』の金八先生、曽野舜太は『花より男子』の花沢類、吉田仁人は『水戸黄門』の水戸黄門、塩崎太智は『VIVANT』のノコルと、TBSドラマに登場するキャラクターにそれぞれ仮装して「アオノオト」を披露した。

注目を集めているのは、塩崎が披露した日曜劇場『VIVANT』に登場するノコルの仮装だ。本作でノコルを演じる二宮和也は自身のXで「今日、CDTVライブ！ライブ！に出てたんだねってやたら言われるから拝見してみたら理由がわかりました。塩崎プロ、、、呼び出し確定演出です」と投稿。塩崎はグループの公式Xで二宮の投稿を引用し「ノコル様からの呼び出し、、、！予定は常にあいてます by塩崎太智」と反応を示した。

SNSでは、「あれやっぱり（偽）ノコル様だったんだ！笑」「是非よにの部屋にお呼びしましょう！」「ノコルん、、呼び出し案件」「ノコル様が歌って踊ってたね 面白かったw」「塩崎プロ！二宮和也さんからご指名入りました」「塩崎プロの破壊力えぐい！」など、様々な反響が寄せられている。

■佐野勇斗も塩粼太智を激推し

なお、二宮は10月25日にも塩崎の名前を出してX投稿。佐野勇斗が「僕が出会った人類で1番面白い」と綴り投稿していた塩崎の面白動画に反応した形で、塩崎はこれにも「え！二宮さん！！これは現実ですか？！一緒に踊らせてください！！！！笑 どこまででも行くので！！by塩粼太智」と引用リツイートをしている。

そのため、今回の件はファンの間で「呼び出し確定ｗ」と話題になっており、今後の共演に期待する声が寄せられている。

