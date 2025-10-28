（ＣＮＮ）ハリケーン「メリッサ」が週末にかけて急速に勢力を拡大し、今年地球上で最も強力なハリケーンとなった。

メリッサは週末にかけて急速に勢力を強め、現在は風速約７８メートルに達し、５段階中で最も強い「カテゴリー５」のハリケーンとなっている。今年世界で観測された嵐の中で最も強力だ。

ハリケーンの外縁部がすでにジャマイカを襲っており、現地では暴風雨が続いている。ジャマイカ政府は沿岸の脆弱（ぜいじゃく）な地域に対して避難命令を出しており、メリッサは２８日午前に上陸するとみられている。

米国立ハリケーンセンター（ＮＨＣ）によれば、雨量が最大で１０００ミリ超となるほか、約４メートルの高潮が発生し、風速も約７１メートルを維持する恐れがある。ＮＨＣは地域社会が孤立するほどの大規模なインフラ被害が出る可能性があると警告している。これまでにハイチとジャマイカでそれぞれ３人、ドミニカ共和国で１人が死亡している。

米空軍の「ハリケーン・ハンター」が２７日、メリッサの中を飛行した。

米空軍が公開した映像には、「第５３天候偵察中隊」の航空機がハリケーンの「目」に突入する様子が映っている。

乗組員はＮＨＣ向けの気象データを収集するため、複数回にわたって暴風圏を通過した。