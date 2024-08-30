笑顔で日テレを出るやす子《8月31日の市民ランナーマラソンイベント中止のお知らせ8月30日現在、台風10号の進路予想と開催地エリアの天候状況を検討した結果、市民ランナーの皆様の安全を考慮し、やむを得ずマラソンイベントを中止することを決定いたしました。多数ご応募いただいたなかで直前のお知らせとなり大変申し訳ございません》元幹部社員による募金着服など、多くの問題が指摘された『24時間テレビ』（日本テレビ系）