¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¤Î¥¸¥ç¥¤¥Þ¥ó¤¬28Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¡¢¡ÖÂè3²ó¥¸¥ç¥¤¥Þ¥óÉ´¿Í°ì¼óÂç²ñ¡×¤Î¼èºà²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¥¸¥ç¥¤¥Þ¥ó¤Î¥Í¥¿¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¡¢±¤¤òÆ§¤à¥é¥Ã¥×¤òÉ´¿Í°ì¼ó¤Ë¤·¤Æ¥°¥Ã¥º²½¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢ÃÓÃ«ÏÂ»Ö¡Ê44¡Ë¤¬¡Ö1²ó¤Ë10¸Ä¤«20¸Ä¤·¤«Æþ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤È»×¤¨¤ë¤¯¤é¤¤¡×¤ÈÏÃ¤¹¤Û¤ÉÆþ²Ù¤·¤Æ¤â¤¹¤°¤ËÇä¤êÀÚ¤ì¤ëÂç¿Íµ¤¤Ë¡£ºòÇ¯³«ºÅ¤ÎÂè1²ó¡¢º£½Õ³«ºÅ¤ÎÂè2²ó¤ËÂ³¤¤¤Æ¡¢3²óÌÜ¤ÎÂç²ñ³«ºÅ¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¹âÌÚ¿¸ºÈ¡Ê45¡Ë¤Ï¡Ö1²óÌÜ¡¢2²óÌÜ¤ÈÍ¥¾¡¼Ô¤Ïµã¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£´¶Æ°¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¡£ÏÃ¤òÊ¹¤¤Ä¤±¤¿É´¿Í°ì¼ó¤ÎÌ¾¿Í¤ÎÊý¤¬»²²Ã¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÍ¥¾¡¤ÏÆ¨¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡×¤È²áµî¤Î·ãÀï¤ÎÍÍ»Ò¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
Âç²ñ¤Î·è¾¡¤Ç¤Ï¥¸¥ç¥¤¥Þ¥ó¤Î2¿Í¤â¥²¡¼¥à¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£ÃÓÃ«¤Ï¡Ö¥µ¥¤¥ó²ñ0¿Í»ö·ï¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤È¤Õ¤ì¤¢¤Ã¤¿Êý¤¬ÎÉ¤¤¤Ê¤È¡£¤Õ¤ì¤¢¤¨¤ë¤Î¤¬ËÍ¤é¤Î¶¯¤ß¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
Âè1²ó¤ÏÌó50¿Í¤À¤Ã¤¿»²²Ã¼Ô¤â¡¢º£²ó¤Ï¹ç·×230¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¡¢ÃÓÃ«¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤«¤ÏËÍ¤é¤ò¹¥¤¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ëÊý¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤ä¤ê¤¿¤¤¡£µÜùõ¤¢¤ª¤¤¤µ¤ó¤È¤«¡¢²Öß·¹áºÚ¤µ¤ó¤È¤«¡Ä°ì½ï¤Ë³§¤Ç¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£ÉðÆ»´Û¤Ç¤â¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÂç¤¤ÊÌ´¤ò·Ç¤²¤¿¡£
¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Îº´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤â¡¢¥¸¥ç¥¤¥Þ¥ó¹¥¤¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¡£¹âÌÚ¤Ï¡ÖÎ¢¤Ç¤ÏÉáÄÌ¤Î¼ã¤¤ÃË¤Î»Ò¤Ã¤Æ´¶¤¸¡×¤ÈÂÐÌÌ¤·¤¿»þ¤Î°õ¾Ý¤ò¸ì¤ê¡¢¡ÖËÍ¤ÎX¤â¸«¤Æ¤¤¤ë¤é¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢SNS¤Ç¤¬¤ó¤Ð¤ì¤Ã¤Æ¸À¤¦¤È¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¢¤ó¤Þ¤ê¸À¤ï¤Ê¤¤¤±¤É¡¢ËÜÅö¤Ï¸À¤¤¤¿¤¤¡£¤Ê¤ó¤È¤«º´¡¹ÌÚÁª¼ê¤Î¼ª¤ËÆþ¤ì¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¡Ø¤¬¤ó¤Ð¤ì¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤ÆÎÉ¤¤¤Ç¤¹¤è¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¡×¤ÈÊóÆ»¿Ø¤ò¾Ð¤ï¤»¤¿¡£
ÃÓÃ«¤¬¡Ö¤¼¤ÒÉ´¿Í°ì¼óÂç²ñ¤Ë¤â¤ªÇ¦¤Ó¤ÇÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢ºÇ¸å¤Ï¹âÌÚ¤¬¥¸¥ç¥¤¥Þ¥ó¤é¤·¤¤¥é¥Ã¥×¤Ç¡Öº´¡¹ÌÚ¡Áº´¡¹ÌÚ¡Á¤³¤ì¤«¤éµ±¤¤¤Æ¤ë¤è¡¢¤³¤ÎÀè¡ª¡×¤È¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£