KDDIは、シャープ堺工場跡地（大阪府堺市）で、最新世代のAIサーバーを備えた「大阪堺データセンター」を、2026年1月下旬から稼働させると発表した。

同データセンターには、「NVIDIA GB200 NVL72」などの最新設備と、KDDI Telehouse 渋谷データセンターで培った水冷技術の知見、同社がもつ30年以上にわたり蓄積してきたデータセンター構築の知見をかけ合わせて構築された。また、大規模工場跡地であることを活かし、大規模な電力設備と冷却設備を再利用できた。担当者によると、通常のデータセンター構築には、完了まで3年程度かかるが、同データセンターでは、4月の取得から半年程度で整備が完了できたという。

今回構築したデータセンターでは、高度な計算能力と冷却技術を持つほか、カメラ映像や秘匿映像など機密性の高いデータも保管できるソブリン性の確保、同社の広帯域ネットワークによるシームレスな接続性を持っている。稼働後は、法人ユーザーへGPUを提供するほか、グーグル（Google）の生成AI「Gemini」のオンプレミスサービスなどパートナーと協業したAIサービスの開発と提供に活用していく。

「大阪堺データセンター」の取り組みは、10月28日～29日に高輪ゲートウェイシティ（東京都港区）で開催される「KDDI SUMMIT 2025」で展示されている。

KDDI SUMMIT 2025の展示

工場跡の設備を再利用

バーチャルでサーバーを細かく見られる展示