投稿主さんに遊びに誘われた猫さん。気分じゃなかったのか、普段とは違うまさかの対応に。投稿主さんは、驚きとショックを隠せなかったのだとか...。

話題となっている投稿は記事執筆時点で12.8万回再生を突破し、「そっと閉められましたね」「飼い主さん衝撃的すぎて普通の声になってる笑笑」「でも尻尾でお返事してる」といった声が寄せられています。

【動画：ネコを『遊び』に誘ったら…驚きとショックが隠せない『まさかの断り方』】

もうちゃんを遊びに誘うと...

TikTokアカウント『もうちゃん』に投稿されたのは、マンチカン「もう」ちゃんの姿。牛柄模様とふかふかの毛が素敵な女の子です。

ある日、投稿主さんがもうちゃんを遊びに誘ったといいます。「もうちゃん、遊ぼ」といつものように声を掛けたところ、もうちゃんが普段と違う行動を取ったのだとか。

いつもと違う様子

遊びに誘う投稿主さんを一瞥したかと思うと、もうちゃんがスタスタと背を向けて歩き始めたといいます。投稿主さんが再び「もうちゃん、構って」と話し掛けても、足を止めなかったのだそう。一体、どうしてしまったのでしょうか。

「もうちゃん、どこ行くの？」と焦る投稿主さんを尻目に、なんともうちゃんが開いていたドアの隙間を通って、向こうの部屋に行ってしまったのだとか。これには、投稿主さんも驚きを隠せません。「何でそっちの部屋行くのよ。ちょっと、遊ぼって言ってるのよ」と必死にもうちゃんを引き留めたのだそう。

猫とは思えないまさかの断り方

投稿主さんの声を聞いて戻ってきてくれるかと思いきや、もうちゃんが、「今は、遊ぶ気分じゃニャいの」というようにパタンとドアを閉めてしまったのだとか。閉じられたドアからは、何とも言えない哀愁が漂っています。

もうちゃんにドアを閉められたのは初めてのことだという投稿主さん。「えー、えー、えー、閉め切られたんだけど...」と意気消沈した声色からは、投稿主さんのショックの大きさが伺えます。普段からツンデレだというもうちゃん。今度は、投稿主さんにデレデレに甘える姿を見せてね。

もうちゃんがドアを閉めるというまさかの方法で遊びの誘いを断る様子は、たくさんの人の注目を集めました。

コメント欄には、「もーーーちゃーーん」「最初ちょっと開けてくれたとおもったのに、、、！笑」「もうちゃん！ついに！親離れ！思春期突入！」といった声が寄せられています。

TikTokアカウント『もうちゃん』には、虹の橋を渡った先住猫「ふぅー」ちゃんと今回紹介したもうちゃんの愛らしい暮らしの様子が投稿されています。

