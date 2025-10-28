トランプ米大統領が、最近受診した健康診断でＭＲＩ検査を受けていたと明かした/Ken Cedeno/Reuters via CNN Newsource

（ＣＮＮ）トランプ米大統領は２７日、最近ウォルター・リード米軍医療センターを訪れた際に磁気共鳴断層撮影（ＭＲＩ）検査を受けたと明らかにした。トランプ氏が今年２度目となる健康診断の理由に言及したのは初めて。同氏の健康状態について、新たな疑問が浮上している。

「ＭＲＩ検査を受けた。結果は完璧だった」と、トランプ氏は大統領専用機エアフォースワンの機内で記者団に語った。

トランプ氏は現在７９歳で、米国史上最高齢の大統領の一人。今月初めのウォルター・リード米軍医療センター訪問時にＭＲＩ検査を受けた理由については説明を避け、「医師に聞いてほしい」と記者団に述べた。

トランプ氏は、医師団が記者団に対し「非常に決定的な」検査結果を提示したと主張した。大統領が通常年に１度となっている包括的な検査の２度目を受けるというのは異例だが、これまでのところホワイトハウスはその理由を明らかにしていない。

ホワイトハウスは今夏、トランプ大統領が脚のむくみについて検査を受け、慢性静脈不全と診断されたと発表した。

慢性静脈不全症とは、特定の静脈内の弁が正常に機能しない病気で、静脈内に血液が滞留したりすることがある。毎年約１５万人がこの病気と診断されており、年齢とともにリスクは増加する。

症状には、下肢や足首の腫れ、脚の痛みやこむら返り、静脈瘤（りゅう）、痛み、皮膚の変化などがある。治療には薬物療法が用いられる場合もあるが、進行すると医療処置が必要になることもある。