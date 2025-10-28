10月21日、自民党総裁の高市早苗氏が国会の首班指名選挙で第104代内閣総理大臣に選出された。その後、皇居で執り行われた親任式を経て、正式に日本初の女性首相が誕生した。なぜ彼女は日本初となれたのか？ そして、日本初になれなかった女性議員との差とは？

＊＊＊

親任式を終えた高市首相は午後10時から就任会見を行った。「国家国民のため、結果を出していく。強い日本を作るため、絶対に諦めない」と熱いメッセージだったが、その第一声は意外なことにお詫びだった。

高市首相：まず、新内閣が成立するまでに時間を要したことについて、国民の皆様に心よりお詫びを申し上げます。

野田聖子氏

彼女が自民党の総裁に選出されたのは10月4日だった。その直後、26年間にわたり連立政権を組んできた公明党と会談し、いつも通り連立合意の文書を交わすはずだった。ところが、公明党の斉藤鉄夫代表が首を縦に振らない。結局、公明党は10日、連立離脱を発表した。衆参ともに過半数に満たない自民党にとって他党の協力は不可避であり、首班指名で選ばれるための協力者探しが始まった。新内閣の成立まで時間がかかったのはこのためだ。

だが、そんな最中の12日、音声プラットフォーム「Voicy」に自公の連立解消について投稿したのが自民党衆院議員の野田聖子氏だった。

批判殺到

野田氏：ついに公明党が自公政権離脱ということになりました。ん〜、私個人は岐阜の活動の中で、とてもフェアに公明党の皆さんと付き合ってきて、対立することもなかったし、癒着もなかった。いい感じで自然体でお付き合いできてきているので、正直、今どう表現していいかよくわからないです。あのぉ……どうなっちゃうんでしょうね。うわぁ〜、私もこういう風になるとは想定してなかったんだけど、やっぱりね、人ってコミュニケーションじゃないですか。今回の自民党のトップみたいな人たちは常に、自公でやってきてもアンチの発言が多かったんで。人間ってやっぱり悪口を言われると、言ったほうは忘れちゃう。でも、言われた人は一生忘れないって。そういうのもあったかなぁと思います。

執行部が連立探しに奔走する中、同じ自民党議員とは思えぬ発言はネット上で批判にさらされた。

《正式な方法で選ばれた総裁を批判！離党した方が良いのでは？》

《こんな仲間を撃つような人は、いっその事国会議員辞任して欲しいです。》

《野田聖子が初の総理になれなかったのは、こういうところがあるから。人柄の問題なんだよな。》

実際、“初の女性首相”との呼び声が高かったのは野田氏だった。政治部記者は言う。

1993年の衆院選で初当選

「野田さんは1960年9月生まれ、高市さんは1961年3月生まれと、生まれ年こそ違いますが学年は一緒。しかも、国会議員に初当選したのも93年に行われた第40回衆院選の同期なんです。この時の衆院選は中選挙区制で行われた最後の選挙であり、同じ初当選組には安倍晋三氏、岸田文雄氏、立憲民主党代表の野田佳彦氏といった後の首相経験者もいます。また、参議院から衆議院に鞍替えして初当選した人には、選挙後の国会で首班指名を受ける日本新党の細川護熙氏、東京都知事となった小池百合子氏もいますから、後の日本に大きな影響を与えた選挙となりました」（政治部記者）

ちなみに、文部科学大臣や外務大臣などを歴任した田中眞紀子氏も同期の一人である。

「無所属で出馬した眞紀子さんは当選後すぐに自民党入りしましたが、同じく無所属だった高市さんは自由党や新進党を経て自民党に入りました。一方、自民党公認で当選した野田さんは、当時、女性の自民党衆議院議員がいなかったため、自身について“自民最多当選の女性衆議院議員”と言っています。初当選から自民公認という自負があるからでしょう。永田町では“政界の聖子ちゃん”と呼ばれて人気になり、彼女こそ“初の女性首相”候補と言われていました」（政治部記者）

実際、出世は早かった。98年には小渕内閣で郵政大臣に抜擢。37歳10カ月は、当時、史上最年少の閣僚記録だった。ちなみにこの時、高市氏は自民党に入ってわずか2年しか経っていない下っ端議員である。さらに、野田氏は自民党総裁選にも早くから出馬を表明していた。

「2015年の総裁選では、政権を奪還し再び総理大臣に就任した安倍さんとの対決を表明しました。ところが、推薦人の20名が集まらず断念。再び安倍さんに挑もうとした18年の総裁選も、安倍さんが凶弾に倒れた後の20年の総裁選も、推薦人が集まらず出馬を断念しました」（政治部記者）

ようやく推薦人が集まり総裁選に出馬できたのが21年だった。

高市氏との直接対決

「岸田さん、河野太郎さん、高市さん、そして野田さんの4人の選挙となりました。最初の投票では岸田さんが256票、河野さんが255票、高市さんが188票、野田さんが63票となり、決選投票で岸田さんが選ばれました」（政治部記者）

同じく21年の総裁選が初出馬となった高市氏は、昨年に次いで3回目となる今回の総裁選で当選。今のところ野田氏との直接対決は21年の総裁選のみだ。

「野田さんは昨年に続き今回の総裁選にも出馬を表明したものの、やはり推薦人が集まりませんでした。出馬を表明した6回のうち、野田さんが実際に立候補できた総裁選は1回だけとなっています」

結局“初の女性首相”は高市氏となった。なぜここまで差がついたのだろう。政治アナリストの伊藤惇夫氏に聞いた。

「高市さんが総理大臣にたどり着いた要因は、安倍元首相が彼女を高く評価して総裁選でも支援に回ったことで、一挙に存在感を高めたことが背景にあると思います。一方、野田さんにはそうした後ろ盾がいませんでした」

野田氏の場合、小泉純一郎首相が掲げた郵政民営化法案に反対したことで、05年に自民党を離党するはめに。翌年、安倍首相によって郵政造反組の復党が叶ったが、前述の通り総裁選では安倍氏に楯突いた。

後ろ盾のなさと夫の問題

「若い頃は“野田聖子を守る会”みたいなものもあってバックアップした人もいるんです。しかし、復党後は無派閥となったので組織的な支援が得られなかった。それで総裁選にも1回しか出られなかったし、徐々に存在感を薄めていったのだと思います。しかも、旦那さんの問題もありますからね」（伊藤氏）

「週刊新潮」が野田氏の夫を元反社会的勢力の一員と報じたのは18年8月2日号だった。野田氏はこれを否定して提訴したが、裁判所は「真実である」と認定してしまった。

「これでは時の首相も彼女を入閣させることに躊躇するでしょう。実際、『旦那がアレでは入閣は無理だよね』と口さがない声もありましたし、閣僚にならなければ存在感は低下します。野田さん本人の問題ではないし、致命傷とまでは言えないまでも、やはり影響は大きいと言わざるを得ません。もちろん、彼女を政治家として評価する人は結構いるんです。リベラルとまでは言わないまでも、夫婦別姓にも積極的ですし、偏った考えではありませんからね。ただ、それが今の自民党の主流派とは言いがたい」（伊藤氏）

それが「自民党のトップみたいな人たち」といった発言につながるのかもしれない。今後、彼女はどうしたらいいのだろう。

「今後も難しいでしょうね。そうかといって自民党から飛び出すわけにもいかないでしょう。そのうち知事選にでも挑戦するかもしれませんね。ただ、その時もご主人の問題を指摘する声が出てくるでしょう……」（伊藤氏）

デイリー新潮編集部