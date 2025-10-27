恋人の元カノと自分を比べてしまう!?「獅子座（しし座）」のあなたは「自分のほうが魅力的だと確認するために」!?
ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする「12星座別×恋愛コラム」。
恋人の過去は気にしないつもりでも、ふとした瞬間に元カノの存在が頭をよぎることはありませんか？ もう終わった関係とわかっていても、好きだからこそ気になってしまうもの。恋人の昔の彼女と自分を比べてしまいやすい星座を、12星座別にみていきましょう。
（監修者：東京・池袋占い館セレーネ所属 小林みなみさん）
■獅子座（しし座）……自分のほうが魅力的だと確認するために
自信家でプライドが高い獅子座。自分のほうが魅力的であることを証明するため、元カノと自分を比べることがあるようです。もし負けていると感じる点があれば、落ち込むのではなく、それを覆すために努力するタイプでしょう。嫉妬心を自分磨きのパワーに変え、前向きな比較として活かすことが多いようです。
■監修者プロフィール：小林みなみ（こばやし みなみ）
編集・ライター。出版社、大手占いコンテンツ会社勤務を経て、フリーランスに。会社員時代に占いに初めてふれ、その世界にはまる。現在は、雑誌・WEBで占い記事をメインに執筆している。
Webサイト：https://selene-uranai.com/ https://selene-uranai.com/
