¡ÚÆ°²è¡¦¼Ì¿¿¡Û´äËÜ¾È¤È¸þ°æ¹¯Æó¤Î¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¥À¥ó¥¹¡¿¡Ö°µº¤ÊÅ·»È¡×°áÁõ¥·¥ç¥Ã¥È①～②
Snow Man¸ø¼°TikTok¤Ë´äËÜ¾È¤È¸þ°æ¹¯Æó¤Î¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¥À¥ó¥¹Æ°²è¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¥À¥ó¥¹¤Ï11·î5ÆüÈ¯Çä¤ÎSnow Man¤Î¥Ë¥åー¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø²»¸ÎÃÎ¿·¡Ù¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¡Ö°µº¤ÊÅ·»È¡×¤Ë¤Î¤»¤¿¥À¥ó¥¹¤Ç¡¢¤³¤Î³Ú¶Ê¤ÏÀè¹ÔÇÛ¿®¤¬¥¹¥¿ー¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¼ê¤ò±©º¬¤Ë¸«Î©¤Æ¤¿´äËÜ¤¬¥Ñ¥¿¥Ñ¥¿¾®¤µ¤¯±©¤Ð¤¿¤¯¸å¤í¤Ç¡¢¸þ°æ¤¬Î¾¼ê¤Ç´äËÜ¤ÎÆ¬¾å¤Ë´Ý¤òºî¤ê¡¢Å·»È¤ÎÎØ¤Ã¤«¤òÉ½¸½¡£¶Ê¤¬¥µ¥Ó¤Ëº¹¤·³Ý¤«¤ë¤È¡¢²£ÊÂ¤Ó¤Ë¤Ê¤ê¤Õ¤¿¤ê¤È¤â¿ÈÂÎ¤ò¤Ê¤á¤é¤«¤ËÆ°¤«¤·¤Æ¥À¥ó¥¹¡£
¥àー¥Ç¥£ー¤ËÍÙ¤êÀÚ¤ë¤È¡¢¸þ°æ¤Ï¼ê¤ò¥Ñ¥¿¥Ñ¥¿¤µ¤»¡¢±©¤Ð¤¿¤¤Ê¤¬¤é¥«¥á¥é¤Ë¶á¤Å¤¤½¤Î¤Þ¤Þ¥Õ¥§ー¥É¥¢¥¦¥È¡£´äËÜ¤Ï¤½¤Î¾ì¤Ç¥Ë¥³¥Ë¥³¤·¤Ê¤¬¤é¤¢¤´¥Ôー¥¹¤Ç¥ê¥º¥à¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Þ¤Þ¡¢Æ°²è¤Ï½ªÎ»¤¹¤ë¡£
¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤Ë¡Ö#´äËÜ·»Äï¡×¤È¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö¤Ä¤¤¤Ë´äËÜ·»Äï¤¬¸øÇ§¤Ë¡×¤È¤¤¤¦À¼¤ä¡¢¿·°áÁõ¤Ç¥á¥¬¥Í¤ò¤«¤±¤¿´äËÜ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ö¤Òー¤¯¤ó¥á¥¬¥Í»÷¹ç¤¦¡×¡¢¡Ö¤³ー¤¸±©¤Ð¤¿¤¤¤Æ¤ë¤Î¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤Ê¤É¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢Snow Man¤ÏÀèÆü¤Î¡Ø¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¡Ù¤Ç¡Ö°µº¤ÊÅ·»È¡×¤ò½éÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£