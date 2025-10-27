この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル『マーケティング侍の非常識なビジネス学』で公開された動画「業界で圧倒的な地位を作り"世の中を変える"発想方法がある。あなたの常識がひっくり返る"非常識"なマーケティング手法」では、マーケティング侍・りゅう先生が“ゲームチェンジャー理論”をテーマに「業界や社会を一変させる」ためのビジネス発想を徹底解説した。



動画冒頭でりゅう先生は「このやり方をやっていただければ、皆さんは業界に圧倒的な地位を作ることができる」と自信を持って語り、業界の常識に真正面から斬り込む“非常識”なマーケティング理論の基礎を紹介。価格の意味を“逆手に取る”ことで一気にブランド力を確立したAppleやスターバックス、エルメス、テスラなどを例に挙げ、「価格って成約条件じゃない。マーケティングメッセージとして使える」と語った。



さらに、「不完全な商品をユーザーとともに育てる発想も武器になる」とし、未完成状態でリリースして改良を重ねるソフトウェアや、“ベータ版”方式で消費者参加型にすることで「応援されるブランドがつくれる」と強調。「完璧じゃないことをストーリーに変えて、みんなと一緒に完成させたいと発信すれば、商品価値は爆上がりします」と独自の見解を明かした。



また、従来の競争ルールから“土俵をずらす”というアプローチも解説。ネットフリックスが映画レンタル業界からストリーミング配信に舞台を変え、ダイソンが紙パック不要という新ルールを打ち立てた事例を挙げ、「勝てない土俵ではなく、勝てる土俵を自ら創り出す柔軟さが必要」と強調した。この発想を中小企業に転用する場合、「ライバルと同じフィールドで戦わず、地域限定や他にない特長で差別化を図るべき」と語る。



動画のクライマックスでは、「最も重要なのは、ルール自体をどう変えるか」という本質論を展開。「既存ルールに最適化されたライバルは、新ルールの誕生とともに武器を失う。つまり、ルールそのものを変えて市場を自分色に染める」と語り、UberやAirbnbを例に「お客様の当たり前が塗り替えられることで規模拡大が一気に起こる」と解説した。