10月21日、バレーボール男子日本代表の郄橋藍が、人気ギャルインフルエンサーのuka.と真剣交際していたことが「週刊文春」に報じられた。だが、同時期に有名セクシー女優とも逢瀬を重ねており、“二股関係”が批判を浴びている。

「郄橋選手は、日本代表のエースとして活躍するとともに、その端正なルックスで女性人気も高い。ファッション誌のモデルを務めたり、CMに出演したりと、コート外で露出の場を増やし、男子バレーの人気向上に貢献してきました。報道によれば、uka.さんのことを“本命彼女”として周囲に話しつつも、9月には人気セクシー女優と郄橋が高級ホテルに入る姿が目撃されています。

郄橋選手は女性タレントやインフルエンサーなどにSNSのDMを使って話しかけることが多いといい、大の合コン好きとも言われます。こうした“本性”が明らかになり、ファンからは『裏切られたよう』と悲鳴が上がっているのです」（スポーツ紙記者）

今回、郄橋との逢瀬が報じられたセクシー女優も、メッセージ機能を全ユーザーに公開もしている。このことから、ユーザーからのDMもそれなりの数になるはずだ。有名人とはいえ、唐突にDMしたとして、これが女性タレントの目に留まるものなのか。じつはそこには、こんなカラクリがあったのだ。明かすのは、人気のセクシー女優の七瀬アリスだ。

「インフルエンサーの方はもちろん、イベントの告知などをする都合もあって、フォロワー以外の方からのメッセージも届くように、DMを全開放しているセクシー女優さんは多いと思います。DMが送られた際、フォロワー数の多いアカウントからのメッセージが上位にくるように設定されているSNSもあるんです。

フォロワーが多いアカウントとは、やはり基本的には有名人ということになります。お仕事の依頼の場合もあるので、それが知らないアカウントからのメッセージでも、一応確認はします。ただ、同じセクシー女優さんから聞くところでは、仕事の話だけでなく、食事や飲みのお誘いも多いようですね」

こうした有名人からのSNSのDMを使った飲食などへの誘いは、性行為が目的であることもあるという。先の記者がこう続けた。

「2024年5月には、西武ライオンズの岸潤一郎選手が“インスタナンパ”の末に不倫していたことが報じられるなど、昨今多くのスポーツ選手やタレントがSNSで女性に声をかけていることが発覚しています。こうした“ネットナンパ”は有名人にとって、非常に有利な手段になっているようです。ファンとの相互フォローに積極的な男性有名人が多いのは、フォロワー数を増やすことによりSNSで女性とのコンタクトが有利になる一面もあるからだと思われます。ファンも相互フォローの関係になるのはうれしいと思うので、“ウィンウィン”なんですよ（笑）」

SNSは便利なツールだが、その分、不祥事が発覚した際は大きなダメージが返ってくることになる……。