Amazonシリーズ「ジェン・ブイ」シーズン2が、第8話『トロイの木馬』にてシーズンフィナーレを迎えた。ラストで描かれた本家「ザ・ボーイズ」シーズン5への布石について、両シリーズの製作者エリック・クリプキが解説している。

この記事には、「ジェン・ブイ」シーズン2第8話『トロイの木馬』のネタバレが含まれています。

© Amazon MGM Studios

「ジェン・ブイ」シーズン2第8話『トロイの木馬』では、前回復活した真の黒幕トーマス・ゴドルキンを倒すため、マリー、ジョーダン、エマ、ケイト、サムらが一致団結。マリーがゴドルキンに体を乗っ取られる一幕もあったが、覚醒したアンドレの父ポラリティが阻止する。最終的にマリーがパワーアップした能力を使い、ゴドルキンの身体を木っ端みじんに粉砕。ポラリティはヴォートに見つかる前に、マリーたちを逃がす。

その後、逃走する一行のもとにスターライト／アニーが姿を現し、レジスタンスへの協力を要請。さらにAトレインも登場し、本家「ザ・ボーイズ」最終章へつながる形で幕を閉じた。

今や若手ヒーローチームのように成長したマリーたちは、「ザ・ボーイズ」シーズン5でどんな役割を果たすのか？

米のインタビューで、クリプキは「ジェン・ブイ」メンバーが「重要な役目を担う」と明かしている。

「あのような形でシーズン2を締めくくった面白さのひとつは、シーズン5への布石を確実に打てたことです。今やスターライトは活発に成長するレジスタンスを率いており、Aトレインがその重要な一員になっている。彼らは本気で、ホームランダーとファシスト的な政府に反撃しようとしているのです。」

もっとも「『ザ・ボーイズ』は『ザ・ボーイズ』の物語、『ジェン・ブイ』は『ジェン・ブイ』の物語、というバランスを保つよう努めている」と述べ、作品の軸はブレないことを強調。「（『ジェン・ブイ』の）キャラクターたちは大事なアシストをしますが、物語の中心は『ザ・ボーイズ』です。『ジェン・ブイ』を見ていなくても楽しめるし、逆もしかり。ただ、どちらも見ているとさらに楽しい体験を味わえます」。

「ジェン・ブイ」シーズン2の展開を受け、「ザ・ボーイズ」シーズン5でホームランダーは誰と対峙するのか？という質問には、「ヤツをぶん殴りたい人で長蛇の列ができていますよ（笑）。もちろん最前列にいるのはブッチャーですが、スタン・エドガー、マリー、アニー、ヒューイも並んでいます」と回答。ただ、「彼らは本格的に反撃しようとしているが、戦力的には圧倒的に劣勢」とのことだ。

またクリプキは「ジェン・ブイ」の今後について、「『ザ・ボーイズ』シーズン5は、『ジェン・ブイ』の終わりとして扱っていません」「『ジェン・ブイ」にはまだ語るべきストーリーがあり、是非それを描きたいと思っています。だから結末はオープンエンドにしているんです」とコメント。以前もいたように、シーズン3が実現するかは視聴率次第だと語っている。「Amazonに次のシーズンを発注してもらうために、結果を出さないといけません」。

「ジェン・ブイ」シーズン2（全8話）はAmazon で配信中。なお、「ザ・ボーイズ」シーズン5は2026年配信予定。

