【あなたは何個当てはまる？乾燥肌チェック】友利 新先生監修・乾燥肌ってどんな状態？

乾燥シーズンがもうそこまで来ている今こそ、冬の乾燥に負けない肌を手に入れる準備をするタイミング。そこで、 乾燥肌とはどんな状態か、乾燥してしまう原因は何なのかをここでおさらいしておきませんか？

乾燥肌とはどんな状態？

健康な肌の表面は、水分と皮脂がバランスよく保たれていますが、乾燥肌はこの両方が不足している状態。バリア機能が低下するため、外的刺激の影響を受けやすくなります。肌のキメが乱れ、カサつく、ゴワつくなど肌ざわりが変化し、さらに悪化すると赤みやかゆみ、ヒリつきを感じる敏感な状態に。自分の肌が乾燥しているかどうか、CHECKシートで確認を！

下記の項目に１つでも当てはまるなら……

今すぐ生活習慣の見直しを！

どうして乾燥肌になるの？

☑カサカサする☑洗顔後はつっぱる☑キメが乱れている☑ザラつく、ゴワつく☑メイクのりが悪い☑肌がかゆい☑ヒリつく、赤みがある☑粉をふいている☑皮がむける

年齢とともに皮脂の分泌量が減少し、それにともない、肌の水分保持力も衰えていくのが大きな原因。さらに、秋冬は湿度が下がり、暖房の影響も加わって空気が乾燥しがちで、肌の水分も奪われやすくなります。

乾燥肌で赤みやかゆみ、ヒリつきがおこってしまう前に、気温がさがるとともに、肌も乾燥し始めるので、保湿クリームを使ったり、暖房を使うときは加湿器を一緒に使ったり対策ができるといいですね。

教えてくれたのは……

医師 友利 新先生

都内２カ所のクリニックに勤務する傍ら、医師という立場から美容と健康を医療として追求。YouTubeチャンネル「友利新（内科・皮膚科医）」の登録者は160万人以上。美と健康に関する著書も多数。

（「オレンジページ」2025年11月2日号より）