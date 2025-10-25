「見た目」が明らかに不自然だった。

ブラジャーとパンティーの中に砂状の金約8キロ（約9871万円相当）を隠し、香港から密輸しようとしたとして、警視庁西新井署は20日、関税法違反などの疑いでいずれも職業不詳の西村昌盛（34）と大坪美香（30）、自営業の柳沢鈴奈（27）、会社員の佐藤綾香（30）ら4容疑者を逮捕した。いずれも容疑を認めている。

大坪容疑者ら女3人は昨年7月11日、小分けにした砂状の金を下着に縫い付けられたポケットに隠して、香港から羽田空港行きの飛行機に乗り込み、密輸しようとした。

「ポケットはブラトップの両胸の部分に4つずつ8袋、ショーツの股のところに3袋縫い付けてあった。それぞれ11袋、計2.6キロの金が入った下着を身に着け、服の上からでも見るからに不自然だった。何食わぬ顔をして羽田空港の税関検査場を通過しようとした3人に税関職員が声をかけ、身体検査を実施。服の上から確認し、発覚した。女3人は西村からの指示を受け、香港のビルの一室で別の男から金が入った下着を渡され、着替えていた」（捜査事情通）

西村容疑者から「金を持って帰れば小遣いをあげる」と持ち掛けられた大坪容疑者が、友人の柳沢容疑者と佐藤容疑者を誘い、2泊3日の日程で香港に渡航。飛行機代と滞在費に加え、1人15万円の報酬を約束されていた。

「西村と大坪は飲み仲間だった。大坪が東京・足立区のマンションで同居していたタクシー会社勤務の佐藤と、都内でエステ店を経営する柳沢に声をかけた。手口からして手慣れた感じで、他にも事件に関与した人物がいるとみて捜査を進めている」（前出の捜査事情通）

持ち込んだ金を国内で転売し、消費税と地方消費税計約987万円の利ざやを稼ぐのが目的だった。税関から情報提供を受けた警視庁が捜査していた。

金価格の高騰にともない、素人が金密輸に手を染め、検挙されるケースが相次いでいる。香港旅行と15万円の現ナマに目がくらんだために、警察にパクられ、メディアに名前と顔をさらされるのだから、代償はあまりにも大きい。