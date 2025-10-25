ご飯に混ぜるだけ。「ヒガシマルうどんスープ」で作るおにぎりがヤミツキ級
お弁当作りなどを紹介するYouTubeチャンネル「にぎりっ娘。nigiricco」が、「【無限に食べられる】ヒガシマルうどんスープが隠し味！ヤミツキおにぎり5選bento」と題した動画を公開しました。関西風の出汁が特徴の「ヒガシマルうどんスープ」を使い、手軽に味が決まるおにぎりのレシピを紹介しています。
動画ではまず、温かいごはん150gに対してうどんスープの素を小さじ1/2混ぜ合わせ、基本となる「うどんスープおにぎり」を作ります。これだけでも出汁の風味が効いており、様々なアレンジのベースとして活用できると説明しています。
動画内では、この基本のおにぎりに具材を加えた5種類のアレンジレシピを披露。
桜えびや天かす、青ネギを加えた彩り豊かなものから、チーズと海苔、ごまを組み合わせた風味豊かなものまで、多彩なバリエーションが登場します。
中でも、溶き卵とごはん、ウィンナーなどを電子レンジで加熱して作る「レンチン和風チャーハン」風おにぎりは、火を使わずに作れる手軽な一品です。
この投稿には「アイデアが凄いですね。うどんスープとは考えもつきませんでした」「よし！材料全部ある！作ろう」「おにぎりに使うなんて考えたこと無かった」など、その意外な活用法に感心するコメントが寄せられました。
忙しい朝のお弁当作りや、手早く済ませたい食事のヒントにしてみてはいかがでしょうか。
YouTubeの動画内容
毎日のお弁当をもっとラクにもっと楽しく！にぎりっ娘。の「がんばらないお弁当」では、簡単・時短・節約レシピを動画でお届けしています。忙しい人でも無理なく続けられ、彩りよしで飽きのこない工夫がいっぱい。料理初心者やお弁当作りに悩む方でも安心。家族が笑顔になるお弁当作りをサポートします。著書『頑張らないお弁当』も好評発売中！