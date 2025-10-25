この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

お弁当作りなどを紹介するYouTubeチャンネル「にぎりっ娘。nigiricco」が、「【無限に食べられる】ヒガシマルうどんスープが隠し味！ヤミツキおにぎり5選bento」と題した動画を公開しました。関西風の出汁が特徴の「ヒガシマルうどんスープ」を使い、手軽に味が決まるおにぎりのレシピを紹介しています。



動画ではまず、温かいごはん150gに対してうどんスープの素を小さじ1/2混ぜ合わせ、基本となる「うどんスープおにぎり」を作ります。これだけでも出汁の風味が効いており、様々なアレンジのベースとして活用できると説明しています。



動画内では、この基本のおにぎりに具材を加えた5種類のアレンジレシピを披露。

桜えびや天かす、青ネギを加えた彩り豊かなものから、チーズと海苔、ごまを組み合わせた風味豊かなものまで、多彩なバリエーションが登場します。



中でも、溶き卵とごはん、ウィンナーなどを電子レンジで加熱して作る「レンチン和風チャーハン」風おにぎりは、火を使わずに作れる手軽な一品です。



この投稿には「アイデアが凄いですね。うどんスープとは考えもつきませんでした」「よし！材料全部ある！作ろう」「おにぎりに使うなんて考えたこと無かった」など、その意外な活用法に感心するコメントが寄せられました。



忙しい朝のお弁当作りや、手早く済ませたい食事のヒントにしてみてはいかがでしょうか。

