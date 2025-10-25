¼ó°ÌÉâ¾å¤ÎÃæÌîÎÛÂÀÏ¯¤Ë¤Þ¤µ¤«¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¡¡¥¥ã¥Ç¥£¤¬Íè¤º¡ÄÂåÂÇ¤ÏÆüËÜ¿Í¥®¥ã¥é¥ê¡¼¡©
¡ã¥¢¥¸¥¢¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¥´¥ë¥ÕÁª¼ê¸¢¡¡2ÆüÌÜ¡þ24Æü¡þ¥¨¥ß¥ì¡¼¥ÄGC¡Ê¥¢¥é¥Ö¼óÄ¹¹ñÏ¢Ë®¡Ë¡þ7289¥ä¡¼¥É¡¦¥Ñ¡¼72¡ä¼ó°Ì¤È1ÂÇº¹¤«¤é½Ð¤¿ÃæÌîÎÛÂÀÏ¯¡ÊÁáÂç¡Ë¤¬ÌÌÌÜÌöÇ¡¤À¡£1¥¤¡¼¥°¥ë¡¦6¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¦2¥Ü¥®¡¼¤Î¡Ö66¡×¤Ç²ó¤ê¡¢¼ó°Ì¥¿¥¤¤ËÌö¤ê½Ð¤¿¡£½çÄ´¤Ê»î¹ç±¿¤Ó¤ò¸«¤»¤ë°ìÊý¤Ç¡¢»×¤ï¤Ì¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤â¸«Éñ¤ï¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÃæÌîÎÛÂÀÏ¯¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¥¹¥¤¥ó¥°
Âç²ñ¤¬ÍÑ°Õ¤·¤¿¥¥ã¥Ç¥£¤òµ¯ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢½éÆü¤ÏÎý½¬Æü¤È°Û¤Ê¤ë¥¥ã¥Ç¥£¤Ë¸òÂå¤¹¤ë¥È¥é¥Ö¥ë¤¬È¯À¸¡£¤½¤ì¤Ç¤âÎäÀÅ¤Ë¾è¤ê±Û¤¨¡¢4°ÌÈ¯¿Ê¤ò·è¤á¤¿¡£¤¹¤ë¤È2ÆüÌÜ¤Ï¥¹¥¿¡¼¥ÈÄ¾Á°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¥¥ã¥Ç¥£¤¬¸½¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡È»ö·ï¡É¤¬µ¯¤¤¿¡£¥®¥ê¥®¥ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¸½¤ì¤¿¤½¤¦¤À¤¬¡¢¥Æ¥£¥ª¥Õ¤ÏÌÜÁ°¡£¤³¤Î¶ÛµÞ»öÂÖ¤Ë¡¢¥¥ã¥Ç¥£¤òÌ³¤á¤¿¤Î¤Ï¸½ÃÏ¤Ç´ÑÀï¤·¤Æ¤¤¤¿ÆüËÜ¿Í¤À¤Ã¤¿¡£¥É¥Ð¥¤Ãóºß¤Î¾¦¼Ò¥Þ¥ó¤Ç¡¢Æ±¥´¥ë¥Õ¾ì¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£ÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤ò±þ±ç¤·¤ËË¬¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÃæÌî¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò¸«¤Æ¥¥ã¥Ç¥£¤ò¿½¤·½Ð¤¿¡£¥¥ã¥Ç¥£·Ð¸³¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ö¼ÙËâ¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤À¤±¤ò¿´¤¬¤±¤¿¡×¤È¸ì¤ê¡¢18¥Û¡¼¥ë¤òÌµ»ö¤Ë²ó¤êÀÚ¤Ã¤¿¡£ÃæÌî¤Ï¡Ö¿§¡¹¤¢¤ë¤ó¤À¤Ê¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£Á°È¾¤³¤½ÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é¤Î¥×¥ì¡¼¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢2¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¦1¥Ü¥®¡¼¤Î1¥¢¥ó¥À¡¼¤Ç¤Þ¤È¤á¤ë¤È¡¢¸åÈ¾¤Ïµ¤»ý¤Á¤òÎ©¤ÆÄ¾¤·¡¢10ÈÖ¤Ç1¤Ä¿¤Ð¤¹¡£¤µ¤é¤Ë13ÈÖ¥Ñ¡¼5¤Ç¤Ï2¥ª¥ó¤«¤é8¥á¡¼¥È¥ë¤Î¥Ñ¥Ã¥È¤òÄÀ¤á¤Æ¥¤¡¼¥°¥ë¤òÃ¥¼è¡£17ÈÖ¤«¤é¤Î2Ï¢Â³¥Ð¡¼¥Ç¥£¤Ç¡¢¤³¤Î»þÅÀ¤Ç¤ÏÃ±ÆÈ¼ó°Ì¤Ç¥Û¡¼¥ë¥¢¥¦¥È¤·¤¿¡£¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤âÆ°¤¸¤º¡¢¹¥Ä´¤ò°Ý»ý¡£¤¿¤À¡¢ºòÇ¯Âç²ñ¤Ç¤Ï°Å·¸õ¤Ë¤è¤ë½ç±äÂ³¤¤Î¤Ê¤«¾å°Ì¤ò¥¡¼¥×¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ºÇ½ªÆü¤ËÎÏ¿Ô¤3°Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¶ì¤¤·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¡£¡ÖËÍ¤Î¾ì¹ç¡¢½¸Ãæ¤·¤¹¤®¤ë¤ÈÈè¤ì¤ë¡£µîÇ¯¤ÎºÇ½ªÆü¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢²¹Â¸¤·¤ÆÃ¸¡¹¤È¤·¤¿¥´¥ë¥Õ¤òÂ³¤±¤Æ¹Ô¤¤¿¤¤¡×¡£Æ±¤¸Å²¤ÏÆ§¤ß¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£ºòÇ¯¤ÈÆ±¤¸¤¯2ÆüÌÜ¤Ç¼ó°Ì¤ËÉâ¾å¤·¤¿ÃæÌî¡£¥Ô¡¼¥¯¤òºÇ½ªÆü¤Î9¥Û¡¼¥ë¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¡¢ÎäÀÅ¤Ê¥×¥ì¡¼¤ò´Ó¤¯¡£¡ÊÊ¸¡¦óîÆ£·¼²ð¡Ë
