はらぺこツインズが活動休止、妹・あこは“即入院”…姉・かこも体調不良続く
双子の大食いタレント・はらぺこツインズ（小野かこ／小野あこ）が10月24日、自身のInstagramを更新。活動休止を発表した。
あこはこの日、自身のInstagramに「はらぺこツインズ（小野かこ／小野あこ）活動休止のご報告」を投稿し、「突然のご報告となりますが、この度、はらぺこツインズは当面の間、活動を休止させていただくこととなりました」と報告。
そして、「小野あこにつきましては、先月より体調が思わしくなく、病院で診察を受けたところ、医師の判断により即時入院となりました。また、小野かこも体調不良が続いており、総合的に判断した結果、回復を最優先に考え、活動を一時休止させていただく運びとなりました」と、活動休止の理由は「体調不良」と説明した。
現在は「医師の指導のもと、体調の回復に専念しております」とのこと。YouTubeについては「これまでに撮影・編集を終えたストック動画を順次公開させていただく予定です」としている。
報告の最後は「突然のご報告となり、日頃より応援してくださっているファンの皆様、並びに関係者の皆様には、多大なるご心配とご迷惑をおかけいたしますことを心よりお詫び申し上げます。復帰の時期につきましては、改めてご報告させていただきます。今後とも温かく見守っていただけますと幸いです」とつづっている。
