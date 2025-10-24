¡Ú¶¥ÇÏÍ½ÁÛ¡Û»©·î¾ÞÇÏ¡õ¥À¡¼¥Ó¡¼ÇÏÉÔºß¤ÎµÆ²Ö¾Þ¡¡¥È¥ì¥»¥óÆâ¤ÇÉ¾È½¤Î¡Ö£³¶¯¡×¤ò¶¼¤«¤¹Â¸ºß¤È¤Ï
¡¡£³ºÐ²´ÇÏ»°´§¤ÎºÇ½ªÀï¤È¤Ê¤ë£Ç£ÉµÆ²Ö¾Þ¡Ê10·î26Æü¡¿µþÅÔ¡¦¼Ç3000£í¡Ë¤Ï¡¢ÀïÁ°¤ÎÉ¾²Á¤«¤é¤¹¤ë¤È¡Ö£³¶¯¡×¤À¡£
¡¡Á°¾¥Àï¤Î£Ç¶¿À¸Í¿·Ê¹ÇÕ¡Ê£¹·î21Æü¡¿ºå¿À¡¦¼Ç2400£í¡Ë¤òÀ©¤·¤¿¥¨¥ê¥¥ó¥°¡Ê²´£³ºÐ¡Ë¤È¡¢£²Ãå¤Î¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¡Ê²´£³ºÐ¡Ë¡£¤³¤ì¤Ë¡¢£Ç·¿·³ãµÇ°¡Ê£¸·î31Æü¡¿¿·³ã¡¦¼Ç2000£í¡Ë¤Ç¸ÅÇÏÁê¼ê¤Ë£²Ãå¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¨¥Í¥ë¥¸¥³¡Ê²´£³ºÐ¡Ë¤ò²Ã¤¨¤¿£³Æ¬¤À¡£
¡¡´ØÀ¾¤Î¶¥ÇÏÀìÌç»æµ¼Ô¤â¤³¤¦¸ì¤ë¡£
¡Ö¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤ÎµÆ²Ö¾Þ¥È¥é¥¤¥¢¥ë¡¢£Ç¶¥»¥ó¥È¥é¥¤¥ÈµÇ°¡Ê£¹·î15Æü¡¿Ãæ»³¡¦¼Ç2200£í¡Ë¤Ï¡¢¾¡¤Ã¤¿¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¥Þ¥¤¥ë¤Î¶¯¤µ¤ÏºÝÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢£²Ãå¡¢£³Ãå¤Ë¤Ï¶¥ÇÏ¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤¿ÇÏ¤¬½ç¤ËÆþÀþ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿°õ¾Ý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¿À¸Í¿·Ê¹ÇÕ¤Î¾å°Ì£²Æ¬¤Ï¡¢3000£í¤ÎËÜÈÖ¤ò°Õ¼±¤·¤¿¥È¥é¥¤¥¢¥ë¤é¤·¤¤¶¥ÇÏ¤òÈäÏª¤·¡¢¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤È·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î£²Æ¬¤È¿·³ãµÇ°£²Ãå¤Î¥¨¥Í¥ë¥¸¥³¤Ï¡¢²¼ÇÏÉ¾¤ä¿Íµ¤¤È¤¤¤¦ÌÌ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼ÂÎÏÅª¤Ë¤â¥á¥ó¥Ð¡¼Ãæ¡¢ºÇ¾å°Ì¡£µÆ²Ö¾Þ¤ò¾¡¤Ä¤Î¤Ï¤³¤Î£³Æ¬¤Î¤Ê¤«¤Î¤É¤ì¤«¡¢¤È¤¤¤¦¸«Êý¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¡¡ÀÎ¤«¤é¡Ö»©·î¾Þ¤ÏÂ®¤¤ÇÏ¡¢¥À¡¼¥Ó¡¼¤Ï±¿¤Î¤¤¤¤ÇÏ¡¢µÆ²Ö¾Þ¤Ï¶¯¤¤ÇÏ¤¬¾¡¤Ä¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¿¡£¼ÂºÝ¡¢µÆ²Ö¾Þ¤Ç¤Ï¼ÂÎÏ¾å°Ì¤Î¡Ö¶¯¤¤ÇÏ¡×¤¬¾¡¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤³¤³10Ç¯¤Î¾¡¤ÁÇÏ¤ò¸«¤Æ¤â¡¢¥¥¿¥µ¥ó¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¢¥µ¥È¥Î¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡¢¥¥»¥¡¢¥Õ¥£¥¨¡¼¥ë¥Þ¥ó¡¢¥³¥ó¥È¥ì¥¤¥ë¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¥Û¥ë¥À¡¼¤Ê¤É¡¢¤½¤¦¤½¤¦¤¿¤ëÌÌ¡¹¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æº£Ç¯¡¢¡Ö£³¶¯¡×¤È¤µ¤ì¤ëÇÏ¤¿¤Á¤¬¤½¤³¤Þ¤Ç¤ÎÌ¾ÇÏµé¤«¤É¤¦¤«¤Ï¤Þ¤À¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤À¤¬¡¢¡Ö¶¯¤¤ÇÏ¤¬¾¡¤Ä¡×¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤Ë¤Ï¹çÃ×¤·¤Æ¤¤¤ë´¶¤¬¤¢¤ë¡£¤ä¤Ï¤ê¡¢Àè¤ÎÀìÌç»æµ¼Ô¤¬¸À¤¦¤È¤ª¤ê¡¢µÆ²Ö¾Þ¤ò¾¡¤Ä¤Î¤Ï¡Ö£³¶¯¡×¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤Ï¹â¤¤¡£
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ÇÏ·ô¤ËÍí¤à£³Æ¬¤â¡Ö£³¶¯¡×¤Ç·è¤Þ¤ê¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢Æ¬¤ò¤Ò¤Í¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ë¡£¤½¤ÎÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Âç¤¤¤Ë¹Í¤¨¤ëÍ¾ÃÏ¤Ï¤¢¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡²¿¤è¤ê¡¢µÆ²Ö¾Þ¤Ï3000£í¤È¤¤¤¦Ä¹Ãú¾ì¤Ç¤ÎÀï¤¤¡£º£Ç¯¤Ï½ÐÁö¥á¥ó¥Ð¡¼¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÇÏ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Ì¤ÃÎ¤Ê¤ëµ÷Î¥¤È¤Ê¤ë¡£¤Ê¤ª¤«¤Ä¡¢ÉñÂæ¤ÏµþÅÔ¡£¡Ö£³¶¯¡×¤½¤ì¤¾¤ì¤¬Î×¤ó¤Ç¤¤¿¥¹¥Æ¥Ã¥×¥ì¡¼¥¹¤Î¶¥ÇÏ¾ì¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¡£
¡¡¤Ä¤Þ¤ê¡¢Á°¾¥Àï¤ä¥È¥é¥¤¥¢¥ë¤Ç¶¯¤¤¶¥ÇÏ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¿¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤ÊÁö¤ê¤¬ËÜÈÖ¤ÎµÆ²Ö¾Þ¤Ç¤â¤Ç¤¤ë¤È¤Ï¸Â¤é¤Ê¤¤¡£¡Ö£³¶¯¡×¤Ë³ä¤Ã¤ÆÆþ¤ëÉúÊ¼¤ÎÂæÆ¬¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢²¿¤éÉÔ»×µÄ¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤À¡£
¡¡ÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢³Ê²¼´¶¤¬¤¢¤Ã¤Æ¿Íµ¤¤ÎÌÕÅÀ¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤ÇÏ¡£ÇÏ·ôÅª¤ÊÌ¯Ì£¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢£²¡¢£³¾¡¥¯¥é¥¹¤Î¾ò·ïÀï¤ò¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎÇÏ¤À¡£
¡¡¸½¤Ë²áµî10Ç¯¤Î·ë²Ì¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤â¡¢Á°Áö¤Ç¾ò·ï¥¯¥é¥¹¤Î¥ì¡¼¥¹¤ò¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎÇÏ¤¬£·Æ¬¤âÇÏ·ô¤ËÍí¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤¤¤º¤ì¤â¡¢£´ÈÖ¿Íµ¤°Ê²¼¤ÎÉúÊ¼¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤ò»×¤¨¤Ð¡¢¤Ê¤ª¤µ¤éÁÀ¤¤ÌÜ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¤Ï¤¿¤·¤Æ¡¢º£Ç¯¤Ï¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿Î×Àï²áÄø¤ÇÁÀ¤¨¤ëÇÏ¤Ï¤¤¤ë¤Î¤«¡£
¡¡Àè½Ò¤ÎÀìÌç»æµ¼Ô¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¶¥ÇÏ¥µ¡¼¥¯¥ëÆâ¤ÇÉ¾²Á¤¬¹â¤¤¤Î¤Ï¡¢Á°Áö¤Ç£³¾¡¥¯¥é¥¹¤ÎÆüËÜ³¤£Ó¡Ê£¸·î30Æü¡¿¿·³ã¡¦¼Ç2200£í¡Ë¤ò¾¡¤Ã¤¿¥²¥ë¥Á¥å¥¿¡¼¥ë¡Ê²´£³ºÐ¡Ë¤À¤½¤¦¤À¡£
µÆ²Ö¾Þ¤ÎÉúÊ¼¸õÊä¤È¤·¤Æ¶¥ÇÏ¥µ¡¼¥¯¥ëÆâ¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¥²¥ë¥Á¥å¥¿¡¼¥ë¡¡photo by Eiichi Yamane/AFLO
¡Ö¿Ø±Ä¤ÏÁá¤¯¤«¤é¤³¤ÎÇÏ¤ÎÄ¹µ÷Î¥Å¬À¤ò¸«È´¤¤¤Æ¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇµÆ²Ö¾Þ¤ò¾¡¤Ä¤¿¤á¤Ë2400£íÁ°¸å¤Îµ÷Î¥¤Î¥ì¡¼¥¹¤òÃæ¿´¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Á°Áö¤â¡¢¤¤¤«¤Ë¤âÄ¹µ÷Î¥¸þ¤¤È»×¤ï¤»¤ë¶¥ÇÏ¤Ç¸ÅÇÏÁê¼ê¤Ë²÷¾¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤·¤¿µ÷Î¥Å¬À¤«¤é¡¢¥¹¥Æ¥¤¥ä¡¼»ñ¼Á¤¬À¸¤¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¥¹¥¿¥ß¥Ê¾¡Éé¤È¤Ê¤ë¤·¤Î¤®¹ç¤¤¤ÎÅ¸³«¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢¾¡¤Ä¥Á¥ã¥ó¥¹¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡¤µ¤é¤Ë¤â¤¦£±Æ¬¡¢¥µ¡¼¥¯¥ëÆâ¤ÇÌ©¤«¤ËÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ëÇÏ¤¬¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£Á°Áö¤Ç£²¾¡¥¯¥é¥¹¤Î»¥ËÚÆü´©¥¹¥Ý¡¼¥ÄÇÕ¡Ê£¸·î30Æü¡¿»¥ËÚ¡¦¼Ç2000£í¡Ë¤ò´°¾¡¤·¡¢¡Öµæ¶Ë¤ÎÉúÊ¼¡×¤È¤ÎÉ¾²Á¤â¤¢¤ë¥ß¥é¡¼¥¸¥å¥Ê¥¤¥È¡Ê²´£³ºÐ¡Ë¤À¡£
¡¡¤³¤³¤Þ¤Ç£·Àï£³¾¡¡¢£²Ãå£²²ó¡¢£³Ãå£±²ó¡¢£´Ãå£±²ó¡££²ºÐ²Æ¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤«¤é£³ºÐ½Õ¤Þ¤Ç¤Ï´°À®ÅÙ¤Ç¸«Îô¤ëÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥·¡¼¥º¥ó¤òÁ´µÙ¤·¤ÆÀ®Ä¹¤òÂ¥¤¹¤ä¡¢Éüµ¢¤·¤¿²Æ¤Î»¥ËÚ¤Ç£²Àï£²¾¡¡£µÙÍÜÁ°¤È¤Ï¸«°ã¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊÁö¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¡¢¤½¤ÎÀ®Ä¹¤Ö¤ê¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¡¡¤¤¤ï¤æ¤ë¡¢Åµ·¿Åª¤Ê²Æ¤Î¾å¤êÇÏ¡£¤·¤«¤â¡¢Êì¤¬2014Ç¯¤Î£Ç£É¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹½÷²¦ÇÕ¡ÊµþÅÔ¡¦¼Ç2200£í¡Ë¤ò¾¡¤Ã¤¿¥é¥¥·¥¹¤È¡¢·ìÅýÅª¤ÊÌ¥ÎÏ¤â¤¢¤ë¡£ºÆ¤ÓÀìÌç»æµ¼Ô¤¬¸À¤¦¡£
¡Ö¥Ç¥Ó¥å¡¼°ÊÍè¡¢¤º¤Ã¤È2000£í°Ê¾å¤Î¥ì¡¼¥¹¤ò»È¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¿Ø±Ä¤Ï¤³¤ÎÇÏ¤ÎÅ¬À¤ÏÄ¹¤¤µ÷Î¥¤Ë¤¢¤ë¤È¸«¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤º¤¤¤Ö¤óÁ°¤«¤é¡ØÁÀ¤¤¤ÏµÆ²Ö¾Þ¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î½Õ¤Þ¤Ç¤ÏÂÆ§¤ß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Éüµ¢¤·¤Æ¤«¤é¤Î»¥ËÚ¤Ç¤Î£²Àï¤Ï¡Ø¶¯¤¤¡Ù¤Î¤Ò¤È¸À¡££²Àï¤È¤â¡ØÎÏ¤¬°ã¤¦¡Ù¤È¸À¤ï¤ó¤Ð¤«¤ê¤Î¾¡¤ÁÊý¤Ç¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡£Ç£É¤Ç¾¡¤ÁÉé¤±¤¹¤ë¤Û¤É¤ÎÇÏ¤Ï¡¢¤É¤³¤«¤Ç¤½¤¦¤¤¤¦¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¡£Ç½ÎÏÅª¤Ë¤â¿Íµ¤¾å°Ì¤ÎÇÏ¤¿¤Á¤Ë¤â¥Ò¥±¤ò¼è¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¾¡¤Ä¤Þ¤Ç¤Ï¤É¤¦¤«¤È¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤¬¡¢"£³¶¯"¤Î°ì³ÑÊø¤·¤Ê¤é¡¢²ÄÇ½À¤Ï½½Ê¬¤Ë¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡Êì¥é¥¥·¥¹¤â£³ºÐ½Õ¤ËµÙÍÜ¤·¤Æ½©¤ËÉüµ¢¤¹¤ë¤ä¡¢500Ëü²¼¡Ê¸½£±¾¡¥¯¥é¥¹¡Ë¡¢1000Ëü²¼¡Ê¸½£²¾¡¥¯¥é¥¹¡Ë¤òÏ¢¾¡¡£½é¤á¤ÆÄ©¤ó¤À£Ç£É¡¢¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹½÷²¦ÇÕ¡Ê2013Ç¯¡Ë¤Ç¸ÅÇÏÁê¼ê¤Ë£²Ãå¤ÈÊ³Æ®¤·¤¿¡£¥ß¥é¡¼¥¸¥å¥Ê¥¤¥È¤âÊì¤ÈÆ±¤¸¤¯¡¢½é¤Î£Ç£É¤ÎÉñÂæ¤Ç¤¤¤¤Ê¤ê¾å°ÌÁè¤¤¤ò±é¤¸¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¡£