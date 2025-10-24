「ダイアナ」から美脚ブーツが登場♡ 限定レッドソールで魅せる秋の足元

昨年即完売した「ダイアナ」の人気ブーツが、WEB・路面店限定カラーとして待望の再登場！艶やかな漆黒シルキーと赤いソールが織りなすレディな佇まいは、足元から気分を高めてくれます。10月23日(木)よりダイアナWEBSHOPおよび銀座本店・神戸店にて販売スタート。数量限定のため、お見逃しなく♡

ダイアナのブーツで叶える、美シルエット

定番人気の「レッドソールブーツ」シリーズから、今年もショートとロングの2タイプが登場。

どちらも9cm台ヒールながら安定感のある履き心地で、美しい脚線を演出します。限定カラーはレディな魅力を引き立てる“漆黒シルキー”。

【エリマリ姉妹×DRW】美しさも可愛さも叶える最旬コラボランジェリー登場♡

豊富なカラーバリエーションも魅力♪

ショートブーツ



価格：30,250円(税込)

ヒール高：約9cm／サイズ展開：21.5～25.0cm

ロングブーツ



価格：41,250円(税込)

ヒール高：約9cm／サイズ展開：21.5～25.0cm

一般販売カラーには、ベーシックで使いやすいクロスムース・グレージュスムース・クロシルキーの3色をラインアップ。

シーンを問わず活躍する万能カラーで、オンオフ問わずスタイリングを格上げします。秋冬の装いを上品にまとめてくれる1足です♡

WEB・路面店限定で手に入る特別感

販売はダイアナWEBSHOPおよび銀座本店・神戸店の限定展開。

10月23日(木)AM10:00よりWEB販売がスタートします。数量限定のため完売必至！路面店ではすでに発売中なので、気になる方はお早めにチェックを。

なお、他店舗での取り寄せは不可とのことなのでご注意ください。

～秋の装いを引き立てる一足を♡～

履くだけで女性らしさと自信をプラスしてくれる「ダイアナ」の限定ブーツ。しなやかなシルエットとレッドソールのアクセントが、秋のファッションをよりドラマティックに彩ります。

この季節だけの特別なアイテムで、足元からあなたらしい輝きを纏ってみてはいかがでしょうか♪