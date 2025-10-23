JO1、オリコンデイリーシングルランキング1位＆YouTube登録者数100万人突破に感謝

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

JO1が、10thシングル「Handz In My Pocket」リリース記念YouTubeトーク生配信を実施。デビューシングルから10作連続となるオリコンデイリーシングルランキング1位（10月21日付）獲得と、JO1公式YouTubeチャンネル登録者数の100万人突破を報告した。

■「こんなに早く達成できると思っていなかった」（佐藤景瑚）

生配信では、タイトル曲「Handz In My Pocket」のテーマである「ポケットという隠された空間には、内に秘めた自信やポテンシャル、次のステージへ進むための武器まで隠されている」というメッセージになぞらえ、メンバーそれぞれに隠された潜在能力を紹介。ムチャぶりやモノマネなどを交えながら、軽快なトークを展開した。

さらに、生配信後24時から放送されるレギュラーラジオ番組『JO1のオールナイトニッポンX（クロス）』との連動企画として、番組の定番コーナー「以心伝心ゲーム」でメンバーの絆を確かめた。

佐藤景瑚は年始に2025年の目標を“YouTube登録者数100万人”と掲げていたことに触れ、「こんなに早く達成できると思っていなかった。本当にありがとうございます」とファンへ感謝。豆原一成は、「これからもJO1として高みを目指して頑張っていきたいと思っていますので、今後とも応援よろしくお願いします」と力強く語った。

タイトル曲「Handz In My Pocket」のMVは、再生回数1,170万回超えを記録中。今作の勢いもさることながら先週末には約3万人を動員し、2日間で2万発の花火とJO1のライブが完全にシンクロしたスペシャルイベント『JO1 5th Anniversary 祭り～』を開催。さらに、11月29日には香港で開催される音楽授賞式『2025 MAMA AWARDS』への出演、12月2日には、アメリカ最大の年末音楽フェス『Jingle Ball』ダラス公演への出演も控えており、活動のフィールドを世界へと広げ続けるJO1。グローバルに進化し続ける彼らの今後の活躍にも注目が集まる。

■リリース情報

2025.10.22 ON SALE

SINGLE「Handz In My Pocket」

