あす23日のドラフト会議で、1位指名されるともっぱらなのが米スタンフォード大の佐々木麟太郎（20）だ。

花巻東（岩手）時代は高校通算140本塁打。2023年のドラフト1位候補だったが、米国留学を選択。1年目のリーグ戦の成績は52試合の出場で打率.269、7本塁打、41打点。7本塁打はチーム内で4位、41打点は3位だった。

その後、米大学サマーリーグの最高峰「ケープコッドリーグ」に参加したものの、10試合で打率.107、2本塁打、6打点。不甲斐ない成績に終わったためか、本人の意思で途中退団して個人練習と体づくりに励むという。

これまでは米国の大学生が日本のドラフト対象になるという明確な規定がなかった。しかし、今年、NPBから12球団に対して佐々木が今秋のドラフト対象になる旨の通達があった。佐々木は来年26年7月のメジャードラフトの対象選手でもあるため、米球団入りの意思があれば、それが終わるまで指名した日本のプロ球団は待つ必要がある。にもかかわらず、巨人、ソフトバンク、西武などは米国にスカウトを派遣して佐々木をチェックしたのは、それなりの勝算があるからだろう。

「金属バットを使ってあのリーグ戦の成績では、来年のメジャードラフトの上位指名は難しい。高校時代から内角の速球は苦にしていたし、あの体格（184センチ、122キロ）では必然的にポジションはDHか一塁に限られてしまう。だとすれば打率はもちろん、長打力も含めて物足りない」とはア・リーグのスカウト。

野球文化学会会長で名城大教授の鈴村裕輔氏もこう言った。

「今年の米ドラフトに向けたアマチュア選手のランキングでは、一塁手部門15位。全体で上位の50位から外れていました。1年生ながら地域のトップリーグのチームでレギュラーを務めていることは評価されますが、ポストシーズンでも結果を出せずにチームは3連敗、佐々木は大舞台での活躍も疑問視されています。あの体形から本塁打王と打点王を獲得したプリンス・フィルダーや通算541本塁打のデービッド・オルティスのような姿を期待する声もあったものの、そこまでのトッププロスペクトという捉え方はされていません」

来年2月にスタートする2年目のリーグ戦で派手な活躍をすればともかく、メジャー球団の佐々木に対する現時点での評価は芳しくないようなのだ。

スタンフォード大進学は野球より教育

佐々木は昨年の渡米時に「2年後以降、MLBまたはNPBの（ドラフト）指名をいただければうれしいと思っています」と言っている。つまりメジャー以外、眼中にないというわけではない。

20日にはヤクルトが佐々木を指名リストに入れると公言している。仮に米球界一本なら、ドラフト前のこの時期にその意思を公表すべきだし、日本のプロ球団に断りを入れて当然。それがないからこそ、ヤクルトのように日本のプロ球団は佐々木のドラフト指名を視野に入れているのだ。

「米スポーツ専門局であるESPNは、佐々木がスタンフォード大に進学した理由を、メジャーへの近道というより、質の高い教育を受けるためだとみています。英語も日常会話は難なくこなせるレベルで、チーム内で意見を言うなど適応力は高いと。つまり何が何でも大リーグじゃなければ嫌というのではない。花巻東時代はドラフト1位指名が確実視されていましたが、スタンフォード大での2年間を、ファームでの調整期間と捉えて指名する日本のプロ球団があっても不思議ではありません。知名度もバツグンですからね」（鈴村氏）

最終的に佐々木がどんな決断を下すかはともかく、日本のプロ球団は佐々木獲得に十分、脈があると踏んでいる。まだ指名対象には含まれていなかったため実現しなかったとはいえ、オリックスが昨年のドラフトで佐々木を指名しようとしたのも、獲得に勝算があればこそ。NPBが今年のドラフトの指名対象選手という通達を出したのも、実際に指名を検討する球団があるからではないか。

再来年の27年からはセ・リーグもDH制が導入される。“打つだけ”の選手の需要が高まるのだからなおさらだ。