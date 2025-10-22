「やや型破りなプレースタイルを持っている」27歳の日本代表レフティに“第三国”メディアも熱視線！大一番で輝きを放つか
ドイツ、イングランドのみならず、第三国のメディアも日本代表のレフティに熱視線を注いでいる。
アイルランドの日刊紙『アイリッシュ・インディペンデント』ウェブ版は、現地22日（日本時間23日４時キックオフ）に控えるチャンピオンズリーグ３節を前に、フランクフルトの紹介記事を掲載。ホームでプレミアリーグ王者のリバプールを迎え撃つチームのキープレーヤーに堂安律（27）を挙げ、次のように紹介している。
「特筆すべき選手だ。この日本人ウインガーは、夏にSCフライブルクから2200万ユーロで移籍して以来、４ゴール・４アシストと好成績を残している。また、彼は右サイドからカットインする左利きのウインガーという、やや型破りなプレースタイルを持っている点も特徴だ」
ブンデスリーガでバイエルンに次ぐ２位の19得点（７節終了現在）を誇るとはいえ、フランクフルトは９月のボルシアMG戦（○６−４）を最後に３試合連続で白星から遠ざかっている。ここで迎えるリバプール戦はまさに正念場。この大一番でも輝きを放つか、開幕から好調を維持する堂安のパフォーマンスに注目だ。
構成●ワールドサッカーダイジェスト編集部
