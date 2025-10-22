元自民党幹事長の石原伸晃氏（68）が22日、フジテレビの情報番組「サン！シャイン」（月〜金曜前8・14）に生出演。女性初の財務相となる片山さつき氏（66）の人柄について語った。

片山氏について、石原氏は「私は結構お付き合いが古くて、内海さんっていう財務官がいらっしゃって、その内海さんが私を呼んで、“片山っていういい官僚がいるから目をかけてやってくれ”って」と回想。「私の同級生と結婚したんです。私の中学高校大学の同級生と。で、結婚式も行きました」と明かした。

そして「何と言ってもアクティブ！行動的」と断言。「だって私の旧選挙区に来て、“先生、ここに私の看板を貼るから”って貼ってっちゃう。凄いですよ」といい、「あるお祭りに行ったら、呼んでもないのにいるわけ。どうしたの？って（声をかけたら）“ちょっと来ただけ”って“あいさつさせてくんない？”とか言ってね、その行動力は凄いですよ」と感心した。

また「面白いエピソードが１つあって、この方が主計官になられたのは小泉内閣の時。政調会長が山崎拓さん。拓さんのところに行って“政調会長、私を主計官にしてください”って。拓さんはいいおじさんだから主計官に推薦した。そしたら防衛予算をバッサリ切りましてね、“アチャ〜やってしまった〜！”って拓さんがガックリしてたのを、今でも覚えてますよ」と振り返った。

石原氏は「だからメリハリをつけて、ただただお金をバラまくようなことは、この人は絶対しないと思う」と推測。「経済成長って言ってるから、財政の出動じゃないんですよ、どうやって経済を成長させるかっていうことをやってくれると思いますよ」と期待を込めた。

これを受けて、メインキャスターの谷原章介が「今回の“責任ある積極財政”とうたってる。“責任ある”ってことは、野放図に赤字国債を出すわけじゃなくて、きちんと無駄なところはカットして出すところは出すってことですか？」と質問すると、石原氏は「私も一番気になった、“責任ある”のところが」と告白。「“責任ある”がなかったら、今株価は上がってますけど国債の金利もあがってる。円安にもなってる。そういうことに言葉として歯止めをかける、そこが凄いと思います」と語っていた。