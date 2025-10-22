この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

毒親問題専門カウンセラーの木村裕子氏が、自身のYouTubeチャンネル「【毒親問題専門の解毒カウンセラー】木村裕子」で公開した動画『【本気の人専用】家を出ても「共依存は終わらない」母との関係を断つには？』で、多くの相談者が抱える「共依存」の問題に鋭く切り込みました。

動画では、母親との共依存に悩み、実家を出て県外への転職を考えている20代女性からの相談を紹介。「家を出る」という物理的な解決策に疑問を呈し、「共依存って心と心の繋がりですよね。これって距離関係ないんです」と、問題の本質を指摘しました。木村氏は、相談者が抱える将来の介護への不安も共依存の症状であるとし、「共依存をやめたいですって嘘をついている」と、行動と言葉が矛盾している点を厳しく突きつけました。

また、セルフカウンセリングを始めて「毒親問題がラクになりました！でも、自分を大切にするとはどういうことなのかよくわからずにいます。」という30代女性の悩みには、そのやり方に警鐘を鳴らします。「まず自分のことを大切にするっていうことが分からないと、セルフカウンセリングはできないため、正しくできていない可能性が高いです」と断言し、問題解決のステップを間違えている可能性を示唆しました。

さらに、本音をノートに書くことに怖さを感じるという20代女性には、「『怖い』という気持ちをジャッジしているところが間違ってます」とアドバイス。感情に正解・不正解はなく、まずはその感情をそのまま受け止めることが重要だと語りました。怖くて進めない場合は「ハードルを上げすぎ」であるとし、もっと簡単なことから始めるよう促しました。

