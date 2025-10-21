指原莉乃「これはまじ」田中みなみにも褒められ！薄づき＆カバーが叶うリキッドファンデ

指原莉乃さんが美容家・大野真理子さんのYouTubeチャンネルに登場！『【突撃ポーチ】さっしー降臨で爆笑神回 こだわりのポーチの中身を大公開してもらいました。【大野真理子】』の動画に出演し、ポーチの中身を公開し、愛用品を紹介してくれました。

【関連記事】指原莉乃「超可愛い」田中みな実の推し色リップカラーを紹介

動画内で紹介されたのはこちら！

ABOUT TONE/スキンレイヤー フィットファンデーション 22アイボリー 3,080円（編集部調べ）

滑らかな質感と密着力のあるセミマットタイプのリキッドファンデーション。

指原さんはこちらを「これね、真理子様に教えたかった」とコメントしながら紹介。また、以前ベースメイクにこちらを使用した際「みな実さんにすごい褒められて」と田中みな実さんにも褒められたアイテムだとも明かしていました！

こちらの使用感について「薄づき、え？カバーされてる」「肌に塗った瞬間に広げないと乾くから」と薄づきなのにカバー力があるといい、早く塗り広げないといけないという注意点も。

そして「これはまじおすすめです」と太鼓判を押していました！

■投稿もチェック

動画内ではそのほかの愛用コスメも紹介！ぜひチェックしてみてくださいね。