人気IT・ビジネス書作家の戸田覚氏が、自身の動画「【魅力的すぎ】なんとタッチ＆ペンに対応したデュアルモニターが登場！『EHOMEWEI XP 142PW』は画質も上々のすごいモデルです」で、話題のデュアルモニター「EHOMEWEI XP 142PW」を徹底解説した。戸田氏は冒頭で「今回は、e-HOMEWAのデュアルモニターを紹介します。デュアルモニター、ちょっと久しぶりですけれども、このモデルはすごいですよ。なんと、タッチ対応しております。興味深いですね」とモデルへの期待を語る。

同製品は14.2インチのサイズながら「15対10のアスペクト比で非常にコンパクト。縦置きや拡張表示、タッチ＆ペン対応など多彩な使い方ができる」と独自の魅力を強調。内容物については「箱の中身、盛りだくさんでございます」と語り、USB Type-CやHDMIなど豊富なケーブル、ペンや交換ツール、専用ケースに至るまで“かゆいところに手が届く”セット内容となっていることを評価した。

「画質もね、上々だと思いますけれども、SRGB比が100%、1677万色。ブルーライトもカットしております。非常に美しいのも、なるほど、という感じだと思います」と戸田氏は総合的なディスプレイクオリティの高さを絶賛。その上で「Excelは、Aから始まって、AAの45まで行けます。とにかく縦横比がかなり使いやすい」と業務利用やビジネスシーンにおける優位性についても触れている。

さらにタッチ操作やペン入力の精度については「仮想キーボード表示して、タッチ対応なので使えるというのもすごいなと思います。ペンもね、太くして、例えば、まあ、そこそこ使えますね」と利便性の高さを紹介。「MacもType-Cケーブル1本で快適に接続できる」「上下独立してWindowsとMacを同時に繋げる」など先進的な活用例も挙げた。

気になる価格については「気になる価格は、72,980円なんですが、動画を撮っているタイミングで、12,000オフのクーポンが付いているので、実質69,880円。妥当な価格だと思います」とコストパフォーマンスの面でも納得の評価。

最後に戸田氏は「僕の点数評価70点の高得点をつけたいと思います。やっぱりちょっと値段が高いかなと思うが、満足できる良い製品だと思います」と総評した。

