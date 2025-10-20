10月20日は「リサイクルの日」です。私たちの身近にある飲み物の自動販売機。その横には、容器を回収するためのリサイクルボックスが設置されていますよね。

しかし、その仕組みについて私たちはどれくらい知っているでしょうか。

中身が入ったままでもいいの？

どこまで分別すればいいの？

また、投入口が「ペットボトル」と「カン・ビン」で分かれているのに、中を覗くと袋は一つだった…という経験はありませんか？

そんな自動販売機横のリサイクルボックスにまつわる素朴な疑問について、清涼飲料の業界団体「一般社団法人 全国清涼飲料連合会」の広報担当・稲野結子さんに聞きました。

「ゴミ箱ではなく、リサイクルボックスなんです」

――まず、自動販売機の横にある箱の基本的な役割について教えてください。

「自動販売機の横に設置されている箱は、ゴミ箱ではありません。飲み終わった後の飲料容器を回収するための『リサイクルボックス』です。この点をまずご理解いただくことが、リサイクルの第一歩となります」

――投入口が『ペットボトル』と『カン・ビン』で分かれているのに、中を覗くと仕切りがなく、一緒になっているボックスを見かけます。これはなぜでしょうか？

「それはよくご質問いただく点です。投入口を分けているのは、皆様に『これは飲料容器を分別して入れるための箱だ』という意識を持っていただくためです」

「一方で、内部に仕切りを設けると、片方が先にあふれてしまった場合、もう一方にスペースが残っていても使えなくなってしまいます。効率的に容器を回収するために、中は一つにつながっている構造になっているんです」

「ペットボトルの捨て方」できている人は3割

――ペットボトルをリサイクルボックスに入れる際、中身が入っていてもいいんでしょうか？

「中身は必ず空にしてから出していただくようお願いしています。私たちは容器に残った飲料を『飲み残し』と呼んでいますが、これはリサイクル工程において『異物』、つまりゴミとして扱われ、取り除かれてしまいます」

「せっかく分別していただいても、飲み残しが多いとリサイクルに回らなくなってしまうのです」

――キャップとラベルはそのままでもいいんでしょうか？

「ペットボトルを入れる際は、キャップとラベルを外していただくのが理想的です」

――外したキャップとラベルは、どうすればよいのでしょうか？

「外したキャップとラベルも、リサイクルボックスの中に一緒に入れていただいて大丈夫です。『プラスチック』など、指定された回収場所が近くにあればそちらにお願いします。回収後に運ばれる施設の多くでは、キャップとラベルも適切に選別され、リサイクルに回されています」

「私たちの調査では、自宅でキャップとラベルを分別している方は8割にのぼる一方で、屋外ではまだ3割にとどまっているのが現状です」

「これは、屋外ではルールが統一されておらず、分かりにくいという点が大きな要因だと考えています。私たちは、自宅でも外でも同じように分別していただく皆さんの意識が、リサイクルを推進すると信じています」

リサイクルボックス 誰が管理している？

――リサイクルボックスがいっぱいで捨てられない時は、どうすればよいですか？

「リサイクルボックスの回収は、商品補充などを行う自販機オペレーター（事業者）が担当しています。もし何か異常があれば、自動販売機に記載されている連絡先にご一報いただければと思います」

「ただ、ボックスがいっぱいの場合は、周辺に置いてしまうと散乱の原因となりますので、大変恐縮ですが、お持ち帰りいただくようお願いしております」

最後に…

実際に、熊本市のリサイクル事業者に聞いてみました。

――「飲み残しがなく、キャップ・ラベルが外してあるペットボトル」はどれくらいありますか？

石坂グループ 経営管理部企画課 須田大貴さん「ほとんどないですね。基本的に選別は機械に任せていますが、選別できなかったものは人の手で分別しています。それは汚れているものや異物が入っているものです」

「ラベルやキャップ、異物の有無で手間はかなり変わります」

選別したペットボトルは粉砕されて8㎜のフレークに、そして再びペットボトル製品に生まれ変わります。

その精度を上げるためにも、須田さんは「可能な限り分別してほしい」と強調しました。

リサイクルボックスをめぐっては、2022年には物理的に異物を入れにくい「投入口が下を向いた」オレンジ色のボックスも導入されました。

リサイクル率を上げるため、業界全体で試行錯誤が続いています。

「10月20日」リサイクルの日の由来は、「ひとまわり（10）、ふたまわり（20）」という語呂合わせから。

これを機に「資源の循環」に思いをめぐらせて、リサイクルボックスに少しだけ注目してみてはどうでしょうか。