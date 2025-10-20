この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

【大倒産】原因は巨額のお金の無駄使いだった！？誰もが知る企業でも潰れた理由を「倒産させないプロ」が徹底解説。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「黒字社長の絶対つぶれない経営学」の最新動画【大倒産】原因は巨額のお金の無駄使いだった！？誰もが知る企業でも潰れた理由を「倒産させないプロ」が徹底解説。に登場したのは、“倒産させないプロ”として知られる市ノ澤翔さん。番組では、「こんな有名企業でさえ倒産してるんです。あなたの会社はちゃんとこれ、できてますか?」と語りかけ、実は一度倒産を経験した知られざる大企業の実例を徹底解説。“見ない奴から、倒産する”と警鐘を鳴らした。



動画の冒頭で市ノ澤さんは、英会話スクール最大手・NOVAの倒産の実態について、「これは一言で言うと、お金の流れが原因だね」と指摘。NOVAは授業料の前払いが資金繰りを回すはずだったが、「入ってきたお金を巨額の広告宣伝費や社長による使い込みに充て、結果うまく資金繰りが回らなくなった」と解説した。続く倒産企業の代表例として北海道拓殖銀行、そごう、ダイエー、日本航空（JAL）の事例も紹介。



バブル崩壊のあおりを受けて1997年に破綻した北海道拓殖銀行については「バブル崩壊は一瞬で多くの企業を倒産に追い込んだ。貸出金が不良債権化して取り戻せなくなると、銀行もなすすべがなくなる」と、時代背景と銀行特有のリスクを強調。また、拡大路線で一時日本一に上り詰めた百貨店・そごうも「店舗ごとに独立した法人で、全体を見渡す経営者不在。どんぶり勘定によるお金の管理が致命傷になった」と指摘した。



さらに、ダイエーの挑戦と失敗からは「海外の成功事例を日本に持ち込んでも、文化の違いから根付かない場合がある。日本人の性質、マーケットを見ずに“安さ戦略”を持ち込んで大赤字になった」と、地元ニーズや慎重なテストの重要性を説いた。JALの経営破綻も、「固定費が高くなりすぎれば利益は出にくくなる。不採算部門を切り捨てず、利益度外視で国の支援をあてにした“甘い経営意識”が招いた結果だ」とバッサリ。「どんな業種業態でも数字の管理を徹底しないと、お金はすぐに溶けていく。今も生き残っている会社ですら、そういう危うさを抱えていた」と警告する。



また、市ノ澤さん自身の経験談や持論も随所で展開。「失敗には再現性がある。同じ失敗を繰り返すと同じ結果になる。だからこそ、失敗事例から学ぶことが大事」などと述べ、「今うまくいっていても慢心せず、資金管理・リサーチ・スクラップ＆ビルドを徹底しないと、どんな会社でも簡単に倒産する」と繰り返し訴えた。



動画のエンディングでは「こういう名だたる大企業でさえ倒産リスクがある。より立場の弱い中小企業は特に、数字を徹底管理して財務を強くし、絶対に潰れない会社づくりを目指してほしい」と視聴者に呼びかけ、「今日の学びが少しでも参考になったら高評価・コメントを」と案内。動画外でも公式LINEや事業相談の案内があり、最後は「失敗を学んで“黒字化”を共に目指しましょう！」と締めくくった。



エンタメと経営知識の両面から学びを与える市ノ澤翔さんの実践的なアドバイスは、多くの視聴者と中小企業経営者に、改めて危機感と経営力アップのヒントを届けていた。