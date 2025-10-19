冬は箱館山のスキー客でにぎわい、夏は「虹のカーテン」が話題になる滋賀・高島エリアだが、秋の注目はなんといってもメタセコイア並木の紅葉。紅葉名所アクセスランキングでも1位を飾った実績のある(※2022年、ウォーカープラス調べ)国内屈指の紅葉狩りスポットと、周辺のスポットを紹介しよう。

【写真】2021年秋に“アウトドア”をコンセプトに店内をリニューアルした「並木カフェ メタセコイア」

■約500本のメタセコイアと直線道路が造り出す絶景

果物狩りができる農園・マキノピックランドから、キャンプやスキーを楽しめるマキノ高原へ約2.4キロにわたって伸びるメタセコイア並木。道の両側に植えられた約500本のメタセコイアは、秋になると美しく紅葉し、黄色から赤に徐々に染まる。例年11月下旬〜12月上旬頃が見頃となる。

メタセコイアのトンネルはまるで異世界のよう


円錐型のメタセコイア並木と、まっすぐに延びる道路が造り出す対称形の整った景観は、遠景となる野坂山地の山々ともに調和し、新・日本街路樹百景にも選ばれている。

住所：滋賀県高島市マキノ町蛭口〜牧野

電話：0740-27-1811(マキノピックランド)

駐車場：230台(無料)※路上駐車は交通の妨げになるので禁止

■並木カフェ メタセコイア

2021年秋に“アウトドア”をコンセプトに店内をリニューアルした「並木カフェ メタセコイア」


メタセコイア並木前にオープンした「並木カフェ メタセコイア」。ガラス張りの店内からは、メタセコイア並木が一望できる。2021年秋、“アウトドア”をコンセプトに店内をリニューアルした。

モンブランクロッフル(画像左、850円)。季節の食材を使ったランチボックス各種(画像右、1380円から) ※メニューは季節により異なる/並木カフェ メタセコイア


並木カフェ メタセコイア 外観


住所：滋賀県高島市マキノ町寺久保835-1 マキノピックランド内

電話：0740-27-0068(マキノピックランド)

時間：10:30〜LO16:30

休み：水曜(祝日の場合翌日)

席数：55席(禁煙)

駐車場：230台(無料)

■くつき温泉 てんくう

カフェから車で30分ほど、「グリーンパーク想い出の森」にある日帰り温泉「くつき温泉 てんくう」。朽木の山野を天狗が駆け巡っていたという伝説から、大きな天狗の顔がシンボルに。プールやレストランもあり、ゆっくり過ごせる。

露天風呂から朽木の山並みが一望できて爽快。露天風呂にも緑が多く配され、澄んだ空気の中でリラックスできること間違いなし！/くつき温泉 てんくう


「里山レストラン天空」の岩魚の唐揚げ膳(1870円)。リピーター続出の人気メニューだ/くつき温泉 てんくう


住所：滋賀県高島市朽木柏341-3

電話：0740-38-2770

時間：10:00〜21:00(最終受付20:30)、レストラン11:00〜20:00(LO19:30)※ほか施設により異なる

休み：10月〜3月15日は毎週火曜、4月〜9月は第2火曜(8月・9月は無休)

駐車場：300台(無料)

※情報は関西ウォーカー(2019年16号)より、2025年10月時点の最新情報に更新