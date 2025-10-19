メタセコイア並木の紅葉と一緒に楽しみたい！滋賀・高島の立ち寄りスポットを紹介
冬は箱館山のスキー客でにぎわい、夏は「虹のカーテン」が話題になる滋賀・高島エリアだが、秋の注目はなんといってもメタセコイア並木の紅葉。紅葉名所アクセスランキングでも1位を飾った実績のある(※2022年、ウォーカープラス調べ)国内屈指の紅葉狩りスポットと、周辺のスポットを紹介しよう。
【写真】2021年秋に“アウトドア”をコンセプトに店内をリニューアルした「並木カフェ メタセコイア」
■約500本のメタセコイアと直線道路が造り出す絶景
果物狩りができる農園・マキノピックランドから、キャンプやスキーを楽しめるマキノ高原へ約2.4キロにわたって伸びるメタセコイア並木。道の両側に植えられた約500本のメタセコイアは、秋になると美しく紅葉し、黄色から赤に徐々に染まる。例年11月下旬〜12月上旬頃が見頃となる。
円錐型のメタセコイア並木と、まっすぐに延びる道路が造り出す対称形の整った景観は、遠景となる野坂山地の山々ともに調和し、新・日本街路樹百景にも選ばれている。
住所：滋賀県高島市マキノ町蛭口〜牧野
電話：0740-27-1811(マキノピックランド)
駐車場：230台(無料)※路上駐車は交通の妨げになるので禁止
■並木カフェ メタセコイア
メタセコイア並木前にオープンした「並木カフェ メタセコイア」。ガラス張りの店内からは、メタセコイア並木が一望できる。2021年秋、“アウトドア”をコンセプトに店内をリニューアルした。
住所：滋賀県高島市マキノ町寺久保835-1 マキノピックランド内
電話：0740-27-0068(マキノピックランド)
時間：10:30〜LO16:30
休み：水曜(祝日の場合翌日)
席数：55席(禁煙)
駐車場：230台(無料)
■くつき温泉 てんくう
カフェから車で30分ほど、「グリーンパーク想い出の森」にある日帰り温泉「くつき温泉 てんくう」。朽木の山野を天狗が駆け巡っていたという伝説から、大きな天狗の顔がシンボルに。プールやレストランもあり、ゆっくり過ごせる。
住所：滋賀県高島市朽木柏341-3
電話：0740-38-2770
時間：10:00〜21:00(最終受付20:30)、レストラン11:00〜20:00(LO19:30)※ほか施設により異なる
休み：10月〜3月15日は毎週火曜、4月〜9月は第2火曜(8月・9月は無休)
駐車場：300台(無料)
※情報は関西ウォーカー(2019年16号)より、2025年10月時点の最新情報に更新
