「島崎和歌子」仕事終わりに夜のコンビニでお買い物…芸能界で第一線を走り続ける「タレント力」

さすが！ 仕事終わりにコンビニでお酒をお買い上げ

季節外れの夏日が続いていた９月下旬のある夜、東京・港区のコンビニに島崎和歌子（52）の姿があった。水玉模様のワンピースにサンダルというラフな格好で佇んでいたのは、ドリンクコーナー前。芸能界きっての酒豪らしく、酒などを数本購入すると、足早に店を出た。

「この日、島崎は’90年に公開された主演映画『スキ！』のリバイバル上映後のトークイベントに参加していました。仕事終わりのご褒美にと、晩酌の酒を購入したのでしょう」（スポーツ紙芸能記者）

島崎は’89年に『弱っちゃうんだ』で歌手デビューを果たすと、その２年後には18歳にして『オールスター感謝祭』（ＴＢＳ系）のＭＣに抜擢。以来35年にわたって起用され、今年10月４日の生放送でも見事な進行をみせた。

「代表作がない」と言われることもある島崎が、なぜ浮き沈みの激しい芸能界で第一線を走り続けることができているのか。バラエティ番組で共演経験のある放送作家の山田美保子氏はこう分析する。

「ある大御所タレントとのエピソードを番組で話したとき、後日そのタレントの楽屋まで行って『この前、お名前を出させていただきました』と報告していました。礼儀を大事にする姿勢が、共演者やスタッフから愛されているのです。

スタジオの空気を読むのも上手い。『オールスター感謝祭』でも、芸人同士が盛り上がっている場面では一歩引いて、トークに不慣れな俳優が話すときは自ら積極的に発言して場を持たせる。バラエティには欠かせない存在ですよ」

芸能界で売れ続けるには、理由がある。

