マンチェスター・Cvsエバートン スタメン発表
[10.18 プレミアリーグ第8節](エティハド スタジアム)
※23:00開始
<出場メンバー>
[マンチェスター・シティ]
先発
GK 25 ジャンルイジ・ドンナルンマ
DF 3 ルベン・ディアス
DF 6 ナタン・アケ
DF 27 マテウス・ヌネス
DF 33 ニコ・オライリー
MF 4 ティジャーニ・ラインデルス
MF 11 ジェレミ・ドク
MF 14 ニコ・ゴンザレス
MF 26 サビーニョ
MF 47 フィル・フォーデン
FW 9 アーリング・ハーランド
控え
GK 1 ジェームズ・トラッフォード
DF 5 ジョン・ストーンズ
DF 24 ヨシュコ・グバルディオール
DF 82 リコ・ルイス
MF 8 マテオ・コバチッチ
MF 10 ラヤン・シェルキ
MF 20 ベルナルド・シウバ
MF 52 オスカー・ボブ
FW 7 オマル・マーモウシュ
監督
ジョゼップ・グアルディオラ
[エバートン]
先発
GK 1 ジョーダン・ピックフォード
DF 5 マイケル・キーン
DF 6 ジェームズ・ターコウスキー
DF 15 ジェイク・オブライエン
DF 16 ビタリー・ミコレンコ
MF 10 イリマン・エンディアイェ
MF 22 キアナン・デューズバリー・ホール
MF 24 カルロス・アルカラス
MF 27 イドリッサ・ゲイェ
MF 37 ジェームズ・ガーナー
FW 9 ベト
控え
GK 12 マーク・トラバーズ
GK 31 トム キング
DF 23 シェイマス・コールマン
DF 39 アダム・アズヌー
MF 20 タイラー・ディブリング
MF 34 M. Röhl
MF 42 ティム・イロエグブナム
FW 7 ドワイト・マクニール
FW 11 ティエルノ・バリー
監督
デイビッド・モイーズ
