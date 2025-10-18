[10.18 プレミアリーグ第8節](エティハド スタジアム)

※23:00開始

<出場メンバー>

[マンチェスター・シティ]

先発

GK 25 ジャンルイジ・ドンナルンマ

DF 3 ルベン・ディアス

DF 6 ナタン・アケ

DF 27 マテウス・ヌネス

DF 33 ニコ・オライリー

MF 4 ティジャーニ・ラインデルス

MF 11 ジェレミ・ドク

MF 14 ニコ・ゴンザレス

MF 26 サビーニョ

MF 47 フィル・フォーデン

FW 9 アーリング・ハーランド

控え

GK 1 ジェームズ・トラッフォード

DF 5 ジョン・ストーンズ

DF 24 ヨシュコ・グバルディオール

DF 82 リコ・ルイス

MF 8 マテオ・コバチッチ

MF 10 ラヤン・シェルキ

MF 20 ベルナルド・シウバ

MF 52 オスカー・ボブ

FW 7 オマル・マーモウシュ

監督

ジョゼップ・グアルディオラ

[エバートン]

先発

GK 1 ジョーダン・ピックフォード

DF 5 マイケル・キーン

DF 6 ジェームズ・ターコウスキー

DF 15 ジェイク・オブライエン

DF 16 ビタリー・ミコレンコ

MF 10 イリマン・エンディアイェ

MF 22 キアナン・デューズバリー・ホール

MF 24 カルロス・アルカラス

MF 27 イドリッサ・ゲイェ

MF 37 ジェームズ・ガーナー

FW 9 ベト

控え

GK 12 マーク・トラバーズ

GK 31 トム キング

DF 23 シェイマス・コールマン

DF 39 アダム・アズヌー

MF 20 タイラー・ディブリング

MF 34 M. Röhl

MF 42 ティム・イロエグブナム

FW 7 ドワイト・マクニール

FW 11 ティエルノ・バリー

監督

デイビッド・モイーズ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります