´ú´ÏSUV¤ÎÈ×ÀÐ¿Ê²½¡ª ¿··¿¥Ü¥ë¥Ü XC90¤¬¸Ø¤ë¶Ã°Û¤ÎÀÅ½ÍÀ¤È·ÐºÑÀ¡ª
¥Ü¥ë¥Ü¤Î´ú´ÏSUV¡ÖXC90¡×¤¬°ÂÄê´¶¤Î¤¢¤ë¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤ò¼Â»Ü¡£³°´Ñ¤ÏEV¤ËÄÌ¤¸¤ë¿·¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥Õ¥í¥ó¥È¥Þ¥¹¥¯¤Ç¥¤¥á¡¼¥¸¤ò°ì¿·¤·¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ç¤Ï11.2¥¤¥ó¥Á¤ËÂç·¿²½¤·¤¿¥»¥ó¥¿¡¼¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤ÇÁàºîÀ¤â¸þ¾å¡£¥×¥é¥°¥¤¥ó¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É»ÅÍÍ¤Ï¡¢ÀÅ½ÍÀ¤Î¹â¤µ¤È¼ÂÍÑÅª¤ÊEV¹ÒÂ³µ÷Î¥¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¡¢´Ä¶°Õ¼±¤Î¹â¤¤¥ê¥µ¥¤¥¯¥ëÁÇºà¤Î¥·¡¼¥ÈÉ½Èé¤âÁªÂò²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
°ÂÄê¡¢¤½¤·¤ÆÈ×ÀÐ¤Î¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È
¥Ü¥ë¥Ü
XC90
SPEC¡Ú¥¦¥ë¥È¥éT8 AWD¥×¥é¥°¥¤¥ó¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¡Û¡üÁ´Ä¹¡ßÁ´Éý¡ßÁ´¹â¡§4955¡ß1960¡ß1775mm¡ü¼ÖÎ¾½ÅÎÌ¡§2300kg¡ü¥Ñ¥ï¡¼¥æ¥Ë¥Ã¥È¡§1968ccÄ¾Îó£´µ¤ÅûDOHC¡Ü¥¿¡¼¥Ü¡ÜÅÅµ¤¥â¡¼¥¿¡¼¡ß£²¡üºÇ¹â½ÐÎÏ¡§317¡Î71/145¡ÏPS/6000¡Î3000¡Á4500/3280¡Á15900¡Ïrpm¡üºÇÂç¥È¥ë¥¯¡§40.8¡Î16.8/31.5¡Ïkg-m/3000¡Á5400¡Î0¡Á3000/0¡Á3280¡Ïrpm¡ü°ì½¼ÅÅÁö¹Ôµ÷Î¥¡§73Ò¡üWLTC¥â¡¼¥ÉÇ³Èñ¡§13.3km/L
¡Î¡¡¡ÏÆâ¤ÏÁ°¸åÅÅµ¤¥â¡¼¥¿¡¼¤Î¿ôÃÍ
³°´Ñ¤Î¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ï¥Õ¥í¥ó¥È¤¬Ãæ¿´
¥Ü¥ë¥Ü¤ÎEV¤ËÄÌ¤¸¤ë¥Æ¥¤¥¹¥È¤ËÊÑ¹¹¤µ¤ì¤¿¥Õ¥í¥ó¥È²ó¤ê¤Ê¤É¤Ç¡¢¸ú²ÌÅª¤Ë¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤µ¤ì¤¿³°´Ñ¡£¡Ö¥È¡¼¥ë¥Ï¥ó¥Þ¡¼¡×¤È¥Ü¥ë¥Ü¤¬¸Æ¤Ö¥Ç¥¤¥¿¥¤¥à¥é¥¤¥È¤â¡¢¤è¤ê¥·¥ã¡¼¥×¤Ê¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥Þ¥¤¥ë¥ÉHV¤Ç¤Ï¥¨¥ó¥¸¥óËÜÂÎ¤â²þÎÉ
¥Þ¥¤¥ë¥ÉHV¤Î2L¥¿¡¼¥Ü¤Ï¡¢¿·¤¿¤Ë¥ß¥é¡¼¥µ¥¤¥¯¥ë¤òºÎÍÑ¡£¥×¥é¥°¥¤¥óHVÍÑ¡Ê¼Ì¿¿¡Ë¤ËÊÑ¹¹¤Ï¤Ê¤¤¤¬¼Á´¶¤Î¹â¤µ¤¬Ì¥ÎÏÅª¡£
ÂçÊÁ¤ÊSUV¤ËÁê±þ¤·¤¤»È¤¤¾¡¼ê
²Ù¼¼ÍÆÎÌ¤Ï¥×¥é¥°¥¤¥óHV¤Î¾ì¹ç¤Ç¡¢3ÎóÌÜ¥·¡¼¥È»ÈÍÑ»þ¤Ç¤â262L¡£3ÎóÌÜ¤ò¤¿¤¿¤á¤Ð¡¢ºÇÂç¤Ç1005L¤Ë¤Þ¤Ç³ÈÂç¤Ç¤¤ë¡£
¥µ¥¤¥º¤Ë»÷¹ç¤ï¤Ì·ÐºÑÀ¤âÌ¥ÎÏ
º£²ó¤Î»î¾è¤Ç¤Ï50km°Ê¾å¤ÎEV¹ÒÂ³µ÷Î¥¤ò³ÎÊÝ¡£HV»þ¤â¥«¥¿¥í¥°ÃÍ¤Ë¶á¤¤Ç³Èñ¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥×¥é¥°¥¤¥óHV¤Ï·ÐºÑÀ¤Î¹â¤µ¤âÌ¥ÎÏ¡£
¥¿¥Ã¥Á¥Ñ¥Í¥ë¤ÎÁàºîÀ¤â¿Ê²½
9¥¤¥ó¥Á¤«¤é11.2¥¤¥ó¥Á¤ËÂç·¿²½¤µ¤ì¤¿¥»¥ó¥¿¡¼¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Ï¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Õ¥§¥¤¥¹¤â²þÎÉ¤µ¤ì¤ÆÆü¾ï¤ÎÁàºîÀ¤â¸þ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥·¡¼¥ÈÉ½Èé¤Ë¤Ï¥ê¥µ¥¤¥¯¥ëÁÇºà¤â
¥×¥é¥°¥¤¥óHV¤Ï¥Ê¥Ã¥Ñ¥ì¥¶¡¼¤¬É¸½à¤À¤¬¡¢¥·¡¼¥ÈÉ½Èé¤Ï¥°¥ì¡¼¥É¤Ë±þ¤¸¥ê¥µ¥¤¥¯¥ëÁÇºà¤âÁª¤Ù¤ë¡£¼¼Æâ¶õ´Ö¤Ï¡¢2ÎóÌÜ¤Þ¤Ç¤Ê¤éÍ¾Íµ¤¿¤Ã¤×¤ê¡£2¿Í³Ý¤±¤Î3ÎóÌÜ¤Ç¤â¼ÂÍÑÅª¤Ê¹¤µ¡£
ÀÅ½ÍÀ¤Î¸þ¾å¤Ç°ìÁØ¹â¤Þ¤ëÅÅµ¤¶îÆ°¥â¥Ç¥ë¤é¤·¤µ
¥Ü¥ë¥Ü¤Î´ú´ÏSUV¡¢XC90¤¬¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤Î³°´Ñ¤Ï¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¥Þ¥¹¥¯¤¬°ì¿·¡£½¾Íè·¿¤è¤ê¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÂ¤·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥Ü¥ë¥Ü¤ÎEV¤ËÄÌ¤¸¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¿·¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ëÉ÷¾ð¤Ë¡£¥Õ¥í¥ó¥È¥Õ¥§¥ó¥À¡¼°Ê¹ß¤Î¥µ¥¤¥É¥Ó¥å¡¼¤ËÊÑ¹¹¤Ï¤Ê¤¤¤½¤¦¤À¤¬¡¢¤³¤Î¥Õ¥í¥ó¥È²ó¤ê¤À¤±¤Ç¸«¤¿ÌÜ¤Î°õ¾Ý¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤ÏËÜÅö¤ÎÏÃ¤À¡£
ÉôÊ¬ÅªÊÑ¹¹¤ÇÂç¤¤¯¥¤¥á¡¼¥¸¤òÊÑ¤¨¤¿¤Î¤Ï¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤âÆ±¤¸¡£¥¤¥ó¥Ñ¥ÍÃæ±û¤Î¥¿¥Ã¥Á¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Ï¡¢9¥¤¥ó¥Á¤«¤é11.2¥¤¥ó¥Á¤Ø¤È³ÈÂç¡£GoogleÅëºÜ¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Õ¥§¥¤¥¹¤â¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤µ¤ì¡¢¸«¤¿ÌÜ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ÁàºîÀ¤â¸þ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢´Ä¶°Õ¼±¤Î¹â¤¤¥Ü¥ë¥Ü¤é¤·¤¯¥·¡¼¥ÈÉ½Èé¤Ë¿·¤¿¤Ê¥ê¥µ¥¤¥¯¥ëÁÇºà¤Î¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥Ã¥¯¤¬Áª¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤â¥È¥Ô¥Ã¥¯¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ëµó¤²¤é¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡£
º£²ó¤Ï2¼ïÎà¤¢¤ë¥Ñ¥ï¡¼¥æ¥Ë¥Ã¥È¤ÎÃæ¤Ç¡¢2L¥¿¡¼¥Ü¤Î¥×¥é¥°¥¤¥óHV»ÅÍÍ¤Ë»î¾è¤·¤¿¤Î¤À¤¬¡¢ÆÃ¤Ë°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¤Î¤ÏÀÅ½ÍÀ¤Î¹â¤µ¡£Æü¾ï°è¤Ç¤Ï¤â¤Ï¤ä¥¨¥ó¥¸¥ó¤ÎÂ¸ºß¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢²ÔÆ¯»þ¤Ç¤âÌµ¿è¤Ê¥Î¥¤¥º¤È¤ÏÌµ±ï¤Ê¤Î¤ÇÅÅµ¤¶îÆ°¥â¥Ç¥ë¤é¤·¤µ¤ò¼Â´¶¤Ç¤¤ë¡£EV»þ¤Î¹ÒÂ³µ÷Î¥¤âº£²ó¤Î»î¾è¤Ç¤Ï¾ï»þ50km°Ê¾å¤ò³ÎÊÝ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ë¡¢¼«Âð½¼ÅÅ¤¬²ÄÇ½¤Ê¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ê¤é»ö¼Â¾åEV¤È¤·¤Æ»È¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¡£
¹½À®¡¦Ê¸¡¿¾®ÌîÂÙ¼£¡¡»£±Æ¡¿µÜ±Û¹§À¯
¢¨¡ÖGetNavi¡×2025·î9¡¦10·î¹æ¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿µ»ö¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
The post ´ú´ÏSUV¤ÎÈ×ÀÐ¿Ê²½¡ª ¿··¿¥Ü¥ë¥Ü XC90¤¬¸Ø¤ë¶Ã°Û¤ÎÀÅ½ÍÀ¤È·ÐºÑÀ¡ª appeared first on GetNavi web ¥²¥Ã¥È¥Ê¥Ó.