WS進出が決まる第4戦…先発して7回途中10K＆1試合3本塁打の大暴れ

【MLB】ドジャース 5ー1 ブルワーズ（日本時間18日・ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手が17日（日本時間18日）、ナ・リーグ優勝決定シリーズのMVPに選ばれた。同日のブルワーズとの第4戦では7回途中10奪三振2安打無失点に抑え、ポストシーズン2勝目。バットではポストシーズン史上11人目の1試合3本塁打を放つ大暴れを見せた。

3連勝で迎えた第4戦。「1番・投手」で出場した大谷は初回にマウンドで3三振を奪うと、その裏に先頭打者弾をかっ飛ばした。第3打席では飛距離446フィート（約135.9メートル）の場外アーチ。第4打席でも5号が飛び出した。

チームは4連勝で2年連続26度目のリーグ優勝。2年連続のワールドシリーズ進出を決めた。試合後にはグラウンドでセレモニーが行われ、シリーズMVPが発表された。トロフィーを受け取った大谷は「声援が力になりましたし、みんなを代表してこれをもらっている。あと4つ全力で勝ちに行きたいと思います」と話した。

大谷のコメントにファンは大盛り上がり。「みなさん今日は美味しいお酒を飲んでください」と笑顔を見せた。（Full-Count編集部）