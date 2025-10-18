RMK限定！「Breeze Bliss Escape」ホリデーコレクション♡

2025年ホリデーシーズンに向けて、RMKから登場する「Breeze Bliss Escape」コレクション。異国の陽射しや砂の温もり、五感を刺激するエキゾチックなムードを閉じ込めたこのコレクションは、あなたのホリデーを特別なものに変えてくれます。アイシャドウやチーク、ブロンザーがひとつになった限定パレットをはじめ、心弾む色合いが楽しめるアイテムが勢揃い。数量限定なので早めにチェック♪

異国の風を感じるRMKの限定コレクション



RMKの「Breeze Bliss Escape」コレクションは、まるで異国の地で過ごすひとときを思わせるようなエキゾチックな香りとカラーが特徴です。

砂漠の陽射しや自然の緑が織りなす情景からインスパイアされた色合いのアイシャドウ4色、そしてチークとブロンザーがセットになった限定パレットは、ホリデーシーズンにぴったりのアイテム。

RMKならではの洗練された美しいカラーと質感で、贅沢なメイクアップタイムをお楽しみください。

心を満たす美しい色合いと質感



RMK ブリーズ ブリス エスケープ アイズ ＆ ブラッシュ パレット

「Breeze Bliss Escape」コレクションは、単色でも重ねて使うことでその魅力を最大限に引き出せます。テラコッタカラーのブロンザーと、輝きを放つアイシャドウは、すべて異国情景の美しさを表現。

アイシャドウとしても使用できるチークやブロンザーは、リップと合わせて印象的なメイクを完成させることができます。

シアーで華やかなカラーが、ホリデーシーズンの特別な日をさらに魅力的に彩ります。

数量限定！早めにチェックしてゲット



RMK アイディファイニング ペンシル

価格：3,300円(税込)

RMK ベルベットシーン リップカラー

価格：4,400円(税込セット価格)

RMK リップ ルミナイザー

価格：3,520円(税込)

RMK ラディアントカラースティック

価格：3,630円(税込)

RMK ブリスフル エアー フェイスパウダー

価格：5,500円(税込)

RMK ホリデー ベースメイク キット 2025

価格：7,700円～8,250円(税込)

RMK デューイーメルト リップカラー ミニ

価格：1,320円(税込)

RMKの「Breeze Bliss Escape」コレクションは、2025年10月31日（金）より数量限定で発売されます。

アイシャドウやチーク、リップなど、どれも心躍るカラーと質感を持ち合わせており、ホリデーシーズンに向けたメイクアップが楽しめます。

オンラインや店舗で予約受付が開始されているので、早めにチェックして、あなたのお気に入りのアイテムを手に入れてください！

夢見心地なホリデーを演出するRMKの限定アイテム



RMKの「Breeze Bliss Escape」コレクションは、心を満たすエキゾチックなカラーでホリデーシーズンを彩ります。

異国の地を感じる美しい色合いと質感で、毎日のメイクに特別なムードをプラスしてみて♪数量限定での販売なので、気になるアイテムは早めにチェック！

この冬、RMKで一歩先行くホリデーメイクを楽しんでくださいね♡