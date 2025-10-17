Ì¾¥é¥ó¥ÊーÀ¶¿å¾¼¥³ー¥Á¤ÈÄ©¤à¡¡¥¥ä¥Î¥ó¥¢¥¹¥êー¥È¥¯¥é¥Ö¶å½£¡¢¥×¥ê¥ó¥»¥¹±ØÅÁÁ´¹ñÀÚÉä¤Ø
19Æü¤ËÊ¡²¬¸©¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë½÷»Ò¼Â¶ÈÃÄ±ØÅÁ¤ÎÁ´¹ñÍ½Áª²ñ¡Ö¥×¥ê¥ó¥»¥¹±ØÅÁ¡×¤Ë¡¢ÂçÊ¬»Ô¤Î¥¥ä¥Î¥ó¥¢¥¹¥êー¥È¥¯¥é¥Ö¶å½£¤¬½Ð¾ì¤·¤Þ¤¹¡£ÃÏ¸µ½Ð¿È¤ÎÌ¾¥é¥ó¥Êー¤¬»ØÆ³¿Ø¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤¿¥Áー¥à¤ò¼èºà¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¥ä¥Î¥ó¥¢¥¹¥êー¥È¥¯¥é¥Ö¶å½£¤ÏÂçÊ¬»Ô¤òµòÅÀ¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¡¢±ØÅÁ¤ÎÁ´¹ñÂç²ñÍ½Áª¡Ö¥×¥ê¥ó¥»¥¹±ØÅÁ¡×¤Ë¸þ¤±¤ÆÁª¼ê¤¿¤Á¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢Æü½ÐÄ®½Ð¿È¤Ç¥Þ¥é¥½¥ó¥é¥ó¥Êー¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿À¶¿å¾¼¡Ê49¡Ë¥³ー¥Á¤Ç¤¹¡£
1998Ç¯¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿ÊÌÉÜÂçÊ¬ËèÆü¥Þ¥é¥½¥ó¤ÇÅö»þ21ºÍ¤ÎÀ¶¿å¤µ¤ó¤Ï2»þ´Ö9Ê¬11ÉÃ¤Î¹¥¥¿¥¤¥à¤ò¥Þー¥¯¤·¤ÆÍ¥¾¡¡£»Ë¾åºÇÇ¯¾¯¤Î¥µ¥Ö¥Æ¥óµÏ¿¤È¤·¤ÆÂç¤¤Ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò»Ä¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊÀ¶¿å¾¼¥³ー¥Á¡Ë¡ÖÂçÊ¬½Ð¿È¤ÇÊÌÂç¥Þ¥é¥½¥ó¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÆ´¤ì¤ÎÂç²ñ¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢Í¥¾¡¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ»ä¤Îº£¤Î»Å»ö¤Ë¤â·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡×
¤«¤Ä¤Æ¤ÎÌ¾¥é¥ó¥Êー¤¬ÃÏ¸µ¥Áー¥à¤ò»ØÆ³¤·±ØÅÁ¤ÎÁ´¹ñÂç²ñ¤Ø¡£º£Ç¯1·î¥³ー¥Á¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿À¶¿å¤µ¤ó¤Ï11¿Í¤ÎÁª¼ê¤È¤È¤â¤Ë19Æü¤Î¥ìー¥¹¤ËÎ×¤ß¤Þ¤¹¡£
¡ÊÀ¶¿å¾¼¥³ー¥Á¡Ë¡Ö¥Áー¥à¡¢²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ¤â¤º¤Ã¤È1Ç¯´ÖÌÜÉ¸¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¤³¤ÎÂç²ñ¤Ç16°Ì¤ËÆþ¤Ã¤ÆÍ½Áª¤òÆÍÇË¤·¤¿¤¤¡×
¥Áー¥à¤Î¥«¥®¤ÏµÈÀî°êÈþ¡Ö¶è´Ö3°Ì¤«¤é1°Ì¤¯¤é¤¤¤ÇÁö¤ê¤¿¤¤¡×
¥Áー¥à¤Î¥«¥®¤ò°®¤ë¤Î¤Ïº£Ç¯7·î¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿µÈÀîÐÒÈþ¡Ê34¡Ë¡£2023Ç¯¤Ë¤Ï¥Ñ¥ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯ÂåÉ½Áª¹Í²ñ¤ÎMGC¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿·Ð¸³¤ò»ý¤Ä¼ÂÀÓ½½Ê¬¤ÎÁª¼ê¤Ç¤¹¡£
¡ÊµÈÀîÐÒÈþÁª¼ê¥¤¥ó¥¿¡Ë¡Ö»ä¤¬Æþ¼Ò¤·¤¿¤³¤È¤Ç¾¯¤·¤Ç¤â¥Áー¥à¤Î½ç°Ì¤ò¾å¤²¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤âÌÜÉ¸¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢¶è´Ö3°Ì¤«¤é¶è´Ö1°Ì¤¯¤é¤¤¤ÎÁö¤ê¤ò¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤³¤Î¤Û¤«¡¢ÂçÊ¬À¾¹â¹»½Ð¿È¤Î°ÂÉô¼Â²À»Ò¡Ê26¡Ë¤é¡¢¸©´Ø·¸¤ÎÁª¼ê¤â¼çÍ×¶è´Ö¤Ç¤Îµ¯ÍÑ¤¬Ç»¸ü¤Ç¡¢¥Áー¥à°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤ÆÁ´¹ñÀÚÉä¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÊÀ¶¿å¾¼¥³ー¥Á¡Ë¡Ö±ØÅÁ¤òÄÌ¤·¤ÆÂçÊ¬¤Ë¥¥ä¥Î¥ó¥¢¥¹¥êー¥È¥¯¥é¥Ö¶å½£¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢ÈôÌö¤·¤Æ¤¤¤¯¥Áー¥à¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
½Ð¾ì31¥Áー¥àÃæ¡¢¾å°Ì16¥Áー¥à¤¬Á´¹ñÂç²ñ½Ð¾ì¸¢¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ë¥×¥ê¥ó¥»¥¹±ØÅÁ¤Ï19Æü¡¢Ê¡²¬¸©¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£