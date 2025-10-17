「ふたご座」さんが今よりもっと幸せになる“リセット法”！ 章月綾乃の【幸せのカルテ】
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃が、あなたに巣くう不運のもとを解きほぐし、「あなたの幸せに必要なもの」を導く【幸せのカルテ】。今回は、12星座別に「リセット法」について解説します。
ふたご座さんの人生では、しばしば、自分でも説明がつかない転機が訪れます。
多くの場合、満ち足りているのです。何もかも順調、心配や気掛かりがない状態で、突然の転向宣言することになるでしょう。
【よくある症状】
一言でいえば、「もういいかな？」です。
だいたいのことは分かった、何があってもうまくこなす自信がついたから、別のことをしたくなるでしょう。しかも、ここ7年間は、過去にも未来にもないほど早くなっていきます。
【ふたご座さんのリセットルール】
1：予感
2：刺激
3：両立
2026年春、変革の星・天王星がふたご座で本格的に運行し、可能性が大きく広がっていきます。
今はその前段階で、転職、移住、海外進出をしたという人も多いはず。ただ、リセット癖もつきやすいので、そこは気を付けて。
【処方箋】
・広げる
よくも悪くもなんでもありになっていくため、錨（いかり）の役割をするものを持っているほうが安定します。
仕事は変えるけれど、その代わりに家庭を持つ、子どもを育てる、不動産を買うなど、自分の基盤を作った上でいろいろ挑戦すると行き当たりばったりを防げます。また、今の仕事をしながら、別の収入源を持つのもオススメ。
副業、投資など、手広くやってみて。トライアルで週末起業など楽しめるし、学びも多いはず。
・直感を大事にする
感覚を信じましょう。
数字は悪くない、世間の評価も上々、でも、何かが引っかかる場合は、さっと手を引いて。それ以上、一緒に居続けてはいけない、手を切ったほうがいいことが増えるでしょう。沈む船から逃げ出すネズミのように、リスク回避ができるはず。人の意見に流されずに、独自の道を行くのです。それが損をしないコツに。
日常のリセットは、脳トレや謎解きがオススメ。頭を使うとノイズが消えて、スッキリ過ごせるはず。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)
