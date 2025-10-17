【A4studio】中国で「サイゼリヤ」ブームが止まらない…今後、大成功も予想されている「圧倒的な強み」

日本発のイタリアンレストランチェーンとして知られる「サイゼリヤ」は今年9月、2035年までに中国での店舗数を現在の496店舗から、倍近くの1000店規模まで拡大する方針を発表した。

中国といえば近年不動産バブルの崩壊などによって都市部を中心にデフレ傾向にあり、個人消費が落ち込んでいる状況。そんななかサイゼリヤは、デフレが長く続いた日本でも売り上げを好調に伸ばしてきたことを背景に、中国でもその経営ノウハウを活かしていくとみられている。

外食において、中国では1食30元（約630円）ほどが平均的であり、1食45元（約950円）となるサイゼリヤは実はそれほど安いわけではない。しかし、中国では家族や友人など大勢で食卓を囲む「会食文化」があり、そうして大人数で集まれる飲食店としては、サイゼリヤは破格の金額。5名以上で食事ができるのは個室があるような高価格帯の飲食店が中心になるからである。そうした背景もあり、サイゼリヤはコロナ禍に中国で急成長を遂げた。

1000店舗は達成可能なのか

では本題である中国での1000店舗規模の拡大は成功するのかについて、牧野氏の予想を聞いてみよう。

「結論から言うと大成功するんじゃないでしょうか。現在の出店数、成長率からみてもこのまま順調にいけば1000店舗どころかそれ以上の拡大ができそうです。また現在、都市部では不動産価格の暴落から個人消費が減少傾向と言われていますが、それは不動産投資などで生計を立てている投資家が多い都市部に限った話であり、逆に地方都市などでは個人消費が増えていて、活況を迎えているんです。

中国全土で見ると、可処分所得は5％前後伸びていますので、今後サイゼリヤは地方都市への展開に力を注いでいくのではないかと予想しています。サイゼリヤの価格帯もそこまで高くないので、景気が良い地方都市であれば難なく受け入れられるのではないでしょうか」

ちなみに牧野氏によると「ケンタッキー・フライド・チキン」は中国で1万店越え、「マクドナルド」は7000店舗ほど、「ピザハット」は3000店舗ほど展開しているとのことで、サイゼリヤもこうした大手チェーンに並ぶポテンシャルを秘めているという。

ただサイゼリヤは他のチェーンとは違って、FC展開はせず、すべて直営店舗であるため、「店舗の拡大速度が他と比べるとややゆっくりとなる可能性はある」とのことだが、逆にこの直営スタイルが、中国国内においてサイゼリヤの強みにもなるとも。

「中国国内のチェーン店はFC展開が多いですが、サイゼリヤは“現場の声”を重要視していますので直営にこだわっているんです。店舗展開は多少ゆったりとしたペースだと思いますが、現場の声やフィードバックをすぐに店舗経営に活かして、顧客の満足度を上げることができるという点は、サイゼリヤならではの強みになるのではないでしょうか」

強力なライバルも存在

だが、サイゼリヤの好調な拡大を予想する一方、牧野氏はこんな懸念も示唆する。

「実はいまサイゼリヤの存在を強く意識していると思われるのがピザハットなんです。日本のピザハットはデリバリーピザが主流ですが、中国ではピザレストランの業態となっています。客単価はだいたい75元（約1580円）から78元（約1650円）で、サイゼリヤより少々高め。そして最近、ピザハットは低価格業態である『ピザハットWOW（ワウ）』を始めたのですが、ここの客単価はサイゼリヤと同じく45元で展開しています。

さらにピザハットWOWの店内にはピザ窯が設置されており、本価格的な焼きたてピザを低価格で楽しめるというのが売りになっているのです。サイゼリヤでもピザが提供されていますが、基本的にセントラルキッチンで作ったものを店内で簡易調理するという方法なので、ピザハットは“窯で焼いた本格派ピザ”ということをアピールして、サイゼリヤとの差別化を図っているとみられます」

新メニューを次々と出せるかがカギになる

牧野氏は、サイゼリヤの今後の成長のカギを握るのは“商品開発”だと語る。

「中国人の気質として“飽きっぽさ”や“新しいもの好き”といったことが挙げられるのですが、例えば中国国内の麵類のお店では、年間40品から50品の新メニューを開発し、ほぼ毎月新しいメニューを提供することが多いんです。

逆に新メニューを提供し続けなければ、たった数ヶ月で客が引いてしまうこともあります。しかし日本の飲食チェーン店には、この重要性が意外と認知されておらず、日本での新メニュー展開数や頻度では太刀打ちできずに、徐々に勢いを失ってしまうということが多いのです。

こういった中国人ならではの国民性も汲み取って、サイゼリヤでもいかに商品開発に力を注ぎ、新メニューをどれだけ次々と投入できるかが、今後の順調な展開のカギになるでしょう。とはいえサイゼリヤは、日本国内でも定期的に季節限定のメニューの提供や、新メニューへの刷新を行っていますので、日本における経営スタイルはそのまま中国でも通用すると思います」

――日本では“安さ”がサイゼリヤの強みとして注目されがちだが、サイゼリヤの経営理念のなかには「好きな料理を自由に組み合わせられる“楽しさ”」や、「心が満たされ会話が弾み、幸せになれる“つながり”」といったことが掲げられている。

中国での経営は、まさにこうしたサイゼリヤ本来の経営理念に沿ったものになっているのかもしれない。競合チェーンの存在もありながら、中国でのサイゼリヤが今後どのような展開を見せるのか、引き続き注目だ。

（取材・文＝瑠璃光丸凪／A4studio）

