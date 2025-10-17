トランプ米大統領（左）とロシアのプーチン大統領がハンガリーで会談する見通しに/Reuters/Getty Images

（ＣＮＮ）トランプ米大統領は１６日、ロシアのプーチン大統領と電話で協議し、ハンガリーの首都ブダペストでウクライナでの戦争をめぐって米ロ首脳会談を行うと明らかにした。日程は示さなかった。

トランプ氏はプーチン氏との電話後に「非常に建設的だった」と自身のＳＮＳに投稿した。ブダペストでの会談では、ロシアとウクライナの「恥ずべき」戦争を終わらせることができるかを確認すると説明した。

また、１７日にホワイトハウスで行われるウクライナのゼレンスキー大統領との会談では、プーチン氏との電話協議の内容を話し合うという。トランプ氏は「今日の電話でのやり取りで大きな進展があったと確信している」との見方を示した。

トランプ氏によると、ルビオ国務長官らが来週ロシア側の高官と協議するという。開催場所は未定。

ホワイトハウスのレビット報道官は、トランプ氏とプーチン氏の電話協議が２時間以上に及んだことを明らかにした。

両首脳は前回、８月に米アラスカ州アンカレジで対面で会談している。

ロシアとウクライナの戦争に関してトランプ氏は最近、ロシアの和平交渉の姿勢が大きく変わらなければ、ウクライナに巡航ミサイル「トマホーク」を供与する可能性があることを示唆している。今回の電話協議についての声明ではトマホークについては言及されていない。

ＣＮＮは以前、ゼレンスキー氏が記者団に対し、トランプ氏との１７日の会談の主な議題には「防空と、ロシアに圧力をかけるための長距離ミサイル供与の可能性」が含まれると述べたと報じた。