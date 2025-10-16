スヌーピーのシルエットをキルティングのパターンに！「ROOTOTE」コラボのトートはふかふか＆モチモチな触り心地
トートバッグ専門ブランド「ROOTOTE(ルートート)」が怒涛の新作ラッシュ！スヌーピーが登場するコミック「PEANUTS(ピーナッツ)」とのコラボコレクションが続々登場している。
【写真】スヌーピーデザインのキルティングバッグを見る
■トレンドと秋冬の季節感を絶妙に取り入れた「キルトシリーズ」が新発売
新作コラボの「キルトシリーズ」は、スヌーピーのシルエットをキルティングのパターンに採用したふかふか素材が最大の特徴。
前面にはスヌーピーデザインのネームタグとちょこんと刺しゅうされたスヌーピー、内側のポケットにはスヌーピーとウッドストックのデザインが愛らしいネームタグがあしらわれている。
ふかふかでモチモチのショルダーストラップとハンドルもユニーク。ショルダーストラップはアジャスターをあえて使わず、結む位置によって長さ調節できる仕様。ストラップが太めなので、コロンとした結び目になるのもかわいい！
■3つのバリエーションから使いやすいサイズを選んで！
「キルトシリーズ」には、3つのタイプがある。もっとも大きなサイズが「ミディアム」(5940円)で、A4ファイルもすっぽり収納可能。幅は約41センチ、高さは25.5センチで、13センチもマチがあるので、たくさん荷物を持ち運べる。
普段使いにぴったりなのが、「デリ」(5280円)。A5ノートが収まるサイズ感。マチは「ミディアム」と同じ13センチで、幅33センチ、高さ18.5センチとひとまわり小さい。
手のひらサイズの「ベビールー」(4620円)は、スマホと二つ折りのミニ財布だけを入れておける大きさ。アクセサリー感覚で使えるから、メインバッグとの2個持ちにも大活躍！
■カラーによって印象が激変！色違いを複数手に入れるのもおすすめ
カラーはシャイニーブラック、シャイニーシルバー、マットブラック、ベージュの4色。
ほどよい光沢感のシャイニーブラックとシャイニーシルバーは、モードな着こなしやY2Kファッションはもちろん、シンプルなコーデのアクセントにもうってつけ。
マットブラックとベージュはナチュラルなムードで、カジュアルスタイルなど気取らないファッションと相性よし！同じ色味でまとめると大人っぽい雰囲気も楽しめる。
以上のアイテムは「ROOTOTE」の店舗および公式オンラインショップで販売中。「PEANUTS」のオフィシャルショップ「スヌーピータウン ショップ」でも取り扱われているので、ぜひチェックを。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) 2025 Peanuts Worldwide LLC
