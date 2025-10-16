この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

中之島GATEサウスピア（大阪市西区）で10月10日から、空中レストラン「Dinner in the Sky OSAKA（ディナー・イン・ザ・スカイ・オオサカ）」が開催されている。



「ディナー・イン・ザ・スカイ」はベルギー発祥の空中レストランで、これまでに世界65カ国で開催されてきた。クレーンで地上約40メートルの高さまで、テーブルと座席が一体となったゴンドラを吊り上げ、空中で景色を眺めながら食事を楽しむことができる。今年3月に東京・キラナガーデン豊洲で日本初開催され、今回の大阪はそれに続くもの。開催直後からSNSでも大きな話題を集めている。



営業時間は16時～22時。所要時間は約30分。料金は2万2,000円～（フード＆ドリンク付き）。予約は専用サイトで受け付けている。12月28日まで。