人気ロックバンド「ヤバイＴシャツ屋さん」のベース＆ボーカル・しばたありぼぼが１６日に自身のインスタグラムを更新し、第１子出産を発表した。夫はお笑いユニット「怪奇！ＹｅｓどんぐりＲＰＧ」のどんぐりたけし。

ありぼぼは「いつも応援してくれているみなさまへ。先日地元・大阪府高槻市にて赤ちゃんをリリースしました。ちょっぴり声が低い女の子です」と無事の誕生を報告。「約４０時間かけてのリリースとなりましたが、病院の方々、赤ちゃん、夫・どんぐりたけし氏のがんばりのおかげで母子ともに健康に退院しました！」と出産を振り返った。

「みんなからの応援やメッセージ、いろいろな気遣い、励みになりました。ありがとう」と支えに感謝。「今はライブ復帰に向けて、ひたすら安静にすることをがんばっています！ライブ復帰の目処がついたらまたお知らせするので、それまでまだしばらく待っていてくれると嬉（うれ）しいです。これからもヤバイTシャツ屋さんをよろしくお願いします！ちょっぴり声が高いありぼぼより」とメッセージを寄せた。

ありぼぼは、２０１３年ギター＆ボーカル・こやま、ドラム＆コーラス・もりもりもとと「ヤバイＴシャツ屋さん」結成。１６年初アルバム「Ｗｅ ｌｏｖｅ Ｔａｎｋ―ｔｏｐ」でメジャーデビュー。２２年バンド初の日本武道館公演。２３年１１月にＮＨＫ―ＦＭ「ヤバイラジオ屋さん」でどんぐりとの結婚を発表し、今年５月に第１子妊娠を公表した。