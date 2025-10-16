「事件です。夫がいません...」



【画像】「旦那をイオンに置き去り」にして帰ったその後の投稿

冒頭から、ええっ？！となるThreadsへの投稿。



「何があったの？！」と思いきや……



「イオンに置き去りにしたみたいです。

別行動してて夫と来てたの忘れて

ひとりで帰って来ました

何の連絡もないからまだ気付いてないようです。

バレる前に迎えに行かないと」



このズッコケそうな笑いを提供してくれたのは、投稿主のmugitenten（@mugitenten）さん。



一緒にイオンにお買いものに出かけていたご主人を忘れて、ひとり先に家に帰ったというハプニングに、笑いの嵐とも言えるコメントが1300件以上も寄せられました！



「バレずに、無事回収できますように」

「一茂さんを球場に忘れてきた長嶋監督みたい！」

「車の位置で一回バレる（笑）」

「最近、嫌なことがあってモヤモヤしていたのですが、これを見て吹き出しました！」



mugitentenさんは、バレる前に迎えに行こうと画策します。



お迎えに行って、バレずに帰れたの？

ーーすぐに、お迎えに行かれたのですね？



「置き去りにした事が『バレたら怒られる』ではなく、『夫を悲しませる』と思ったので、頭をフル回転させてバレるから同じ場所に止めないと…って考えながらイオンに戻りましたが同じ駐車場は空いてなく、とりあえず車を止めて全力疾走で店内へ向かいました」



ーーやはり、責任を感じて悲しませたくないと思いますよね...



「最初に止めた駐車場から1番近い入口にあるペットショップで、ニコニコして犬を見てました。『バレてない…』とホッとして『もぉ〜どこにいたん？めっちゃ探したよ〜』とか言いながら、何食わぬ顔で夫に声を掛けました」



ーーなるほど、バレなかったのですね！



「いえ、イオンに置き去りにされた事を最初から気付いてたんですよ！」



ーーそれなのに、ニコニコしていただなんて、なんと心の広いご主人！



「うちら夫婦はスマホの位置情報を共有していて、私の買い物に時間かかってるからイオンのどの辺にいるのかを見たら、私が自宅付近にいる事を知ったそうで『あぁ〜こいつ、俺を置いて帰ったんだな。で、気付いたから慌てて戻って来てるのか…』って画面見ながら笑ってたそうです！」



ーー仲睦まじいご夫婦ですね！



「夫は、『ケンタッキーとビールを買いに行かせる』という私への仕返しを考えながら、私がすぐ見つけられるようにと、駐車場そばのペットショップで待ってました（笑）」



まさか、mugitentenさんの衝撃的な投稿のその後に、こんなほっこり面白いオチがあったとは！mugitentenさんご夫婦の仲睦まじい関係性がうかがえます。



コメント欄には、「こんなの殺される案件ダーーー！」という声もありましたが、実は同じような体験をしたことがある！という経験談も多く寄せられました。



「父を置き去りにしたことがあります。物静かなので、乗っていると思ってバックミラーを見てもいない！外を見たら走りもせずに途方に暮れた父が静かに歩いていました」

「車で走っていたらバックミラー越しに追いかけてくる人がいて、すごく怖かったんです！なんと、それは夫でした（笑）。夫がたばこを吸いに行っていることを忘れていて、そのまま出発してしまいました」

「私が夫に置き去りにされまして〜！焦って近くにいる姉に連絡を入れたら昼休憩の時間に迎えに来てくれました。まぁ、誰しも失敗はありますからね。うちの夫は、もう家だからと迎えにも来てくれなかったですよ！なので、気づいたあなたは素晴らしいです」



家族の置き去り事件は、意外と起きているんですね！ 年末にかけて、お出かけや買い出しが多くなるシーズン、置き去り注意で楽しいショッピングになることを祈ります！



（まいどなニュース／Lmaga.jpニュース特約・かわた まい）