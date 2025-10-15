俳優アレック・ボールドウィン(67)と弟スティーヴン・ボールドウィン(59)が13日、ニューヨーク州ハンプトンズで自動車事故を起こした。事故はイースト・ハンプトンで発生し、アレックが運転していた白のレンジローバーSUV車が木に衝突。車両は前方が大きく損傷したが、２人とも大きな怪我はなく、自力で車から降りて歩いている姿が目撃された。



【写真】現妻との間には２～11歳の子ども７人！いずれも可愛すぎる♡

兄弟はハンプトンズ国際映画祭に出席予定だったが、事故後には現場で警察と話す様子も確認されている。事故直後はコメントを控えていたが、アレックは後にインスタグラムで「今朝、事故に遭った。クジラほどの大きさのゴミ収集車が割り込んできて、避けようとして木に衝突した」と説明。「妻の車を壊してしまって申し訳ない。でも僕も弟も無事だ」と語り、救急隊への感謝の言葉も添えている。



アレックは事故を起こした車の持ち主でもある現妻のヒラリアさんとの間に２歳～11歳の子供７人、前妻の女優キム・ベイシンガーとの間にも29歳の娘がいる。



（BANG Media International／よろず～ニュース）