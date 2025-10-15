¥ªー¥¬¥ó¥Æ¥Ã¥¯¼ÒÄ¹CEO¡¦Á°ÆüÌî¼«Æ°¼Ö²ñÄ¹¡¦²¼µÁÀ¸¤¬¸ì¤ë¡Ö¾¦ÍÑ¼Ö¥áー¥«ー¤«¤é¥Ð¥¤¥ª¥Ù¥ó¥Á¥ãー¤Î¥È¥Ã¥×¤Ø¡×
À¤¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ê¤ë¤â¤Î¤òÄó¶¡¤·¤¿¤¤¨¡¡£¤³¤ì¤¬¾¦ÍÑ¼Ö¥áー¥«ー¤ÎÆüÌî¼«Æ°¼Ö¤Ç40Ç¯°Ê¾å¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤È¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¤ÎÌò°÷¤È¤·¤Æ¤Î·Ð¸³¤âÀÑ¤ó¤Ç¤¤¿»ä¤¬º£¤Ç¤â¶»¤ËÈë¤á¤Æ¤¤¤ë¿®¾ò¤Ç¤¹¡£
¡¡¥È¥é¥Ã¥¯¤ä¥Ð¥¹¤Ê¤É¤Î¡ÖÆ¯¤¯¥¯¥ë¥Þ¡×¤ÏÀ¤¤ÎÃæ¤ËÌòÎ©¤Ä¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤È¤·¤Æ¼Ò²ñ¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢»ä¤Ë¤È¤Ã¤ÆÆüÌî¼«Æ°¼Ö¤Ç¤Î·Ð¸³¤Ï¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2022Ç¯¤Î²ñÄ¹»þ¤Ë¥¨¥ó¥¸¥óÇ§¾ÚÉÔÀµÌäÂê¤Ë¤è¤ê¼Ç¤¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤¬〝Âè2¤Î¼Ò²ñ¿Í¿ÍÀ¸〟¤ò¹Í¤¨¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡·Ð±Ä¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ò¤É¤¦À¸¤«¤¹¤«¡£»ä¤Ï¼Ò²ñ¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë»ö¶È¤ò¼«Æ°¼Ö¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¿·¤·¤¤¶È³¦¤Ëµá¤á¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Ï¥Ð¥¤¥ª¥Ù¥ó¥Á¥ãー¤Î¥ªー¥¬¥ó¥Æ¥Ã¥¯¤Î¼ÒÄ¹¤äÊ£¿ô¤Î¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤¼¥Ð¥¤¥ª¥Ù¥ó¥Á¥ãー¤Ê¤Î¤«¡£Âç¤¤Ê¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥¯¥êー¥¯¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥ê¥Ðー¼Ò¤ÎÁÏ¶È¼Ô¤Ç²ñÄ¹¤Î°æÀî¹¬¹¤µ¤ó¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¡¡»ä¤Î¿®¾ò¤òÊ¹¤¼è¤Ã¤¿°æÀî²ñÄ¹¤«¤é¤ÏÆ±¼Ò¤Î¼èÄùÌò¤Ë¾·¤«¤ì¤¿¸å¡¢³°¿©¥Á¥§ー¥ó¤Î·Ð±Ä¤òÄó°Æ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÀÜµÒ¤Ï¾¦ÍÑ¼Ö¤Î¥¢¥Õ¥¿ー¥µー¥Ó¥¹¤ËÄÌ¤¸¤Þ¤¹¤·¡¢¿©ºà¤ÎÄ´Ã£¤Ê¤É¤ÎÊªÎ®ÌÖ¤Î¹½ÃÛ¤âÉôÉÊ¤È¶¦ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸å¤Ë¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢Æ±¼Ò¤¬½Ð»ñ¤¹¤ë¥ªー¥¬¥ó¥Æ¥Ã¥¯¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¸µÍý²½³Ø¸¦µæ½ê¥Áー¥à¥êー¥Àー¤Ç¥ªー¥¬¥ó¥Æ¥Ã¥¯¤ÎÁÏ¶È¼Ô¡¦ÄÔ¹§ÀèÀ¸¤¬³«È¯¤·¤¿À¤³¦½é¤Î¡Ö´ï´±¡ÊÂ¡´ï¡ËºÆÀ¸°åÎÅ¡×¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤¹¥Ð¥¤¥ª¥Ù¥ó¥Á¥ãー¤Ç¤¹¡£ÄÔÀèÀ¸¤«¤é´ï´±ºÆÀ¸¤Îµ»½Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤â¤é¤¤¡¢Ä¶¹âÎð¼Ò²ñ¤ÎÆüËÜ¤òÊÑ¤¨¤ë²ÄÇ½À¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Åö¼Ò¤Î¡Ö¥Ð¥¤¥ª¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥¤¥ó¥×¥é¥ó¥È¡×¤È¤¤¤¦µ»½Ñ¤Ï½¾Íè¤Î¥¤¥ó¥×¥é¥ó¥È¼£ÎÅ¤È¤ÏÂç¤¤¯°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥¤¥ó¥×¥é¥ó¥È¼£ÎÅ¤¬¹ü¤ä»õ¤Ë¶âÂ°¤ò¤Í¤¸¹þ¤ß¸ÇÄê¤¹¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢Åö¼Ò¤ÏÅ·Á³¤Î»õ¤äÈ´»õ¤·¤¿ãÝ¡Ê·ä´Ö¡Ë¤ËÂ¸ºß¤¹¤ë¡Ö»õº¬Ëì¡Ê¤·¤³¤ó¤Þ¤¯¡Ë¡×¤ò²ð¤·¤Æ¥¤¥ó¥×¥é¥ó¥È¤ò»õÁå¹ü¤È·ë¹ç¤µ¤»¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢³ú¤ó¤À¤È¤¤ÎÃÎ³Ð¤äºÙ¶Ý¤Ê¤É¤ÎÉÂ¸¶ÂÎ¤¬ÂÎÆâ¤Ë¿¯Æþ¤·¤¿ºÝ¡¢ÂÎ¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤ËÌÈ±ÖºÙË¦¤¬°ìÏ¢¤ÎÈ¿±þ¤òµ¯¤³¤¹Ç½ÎÏ¤Ê¤É¤¬²óÉü¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ð¥¤¥ª¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥¤¥ó¥×¥é¥ó¥È¤Ï¶âÂ°¤È»õ¤ä¹ü¤È¤Î´Ö¤ËÅ·Á³Í³Íè¤Î¡Ö»õ¼þÁÈ¿¥¡×¤¬·ÁÀ®¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¡Ö³ú¤à´¶¿¨¡×¤ä¡Ö¿©¤Ù¤ë´î¤Ó¡×¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£´°Á´¤Ë¸ÇÄê¤µ¤ì¤ë¸½ºß¤Î¥¤¥ó¥×¥é¥ó¥È¼£ÎÅ¤Ç¤ÏÆÀ¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¹âÎð¼Ò²ñ¤Ë¤ª¤±¤ë¸ý¹Ð±ÒÀ¸¤Î¼Ò²ñÌäÂê¤Î²ò·è¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥¤¥ó¥×¥é¥ó¥È¼£ÎÅ¤Ïµ»½ÑÅª¤ÊÆñ°×ÅÙ¤¬¹â¤¯¡¢»õ²Ê°å¤Î6¿Í¤Ë1¿Í¤·¤«½¬½Ï¤·¤¿µ»Ç½¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢´µ¼Ô¤ÏÀìÌç¤Î¥É¥¯¥¿ー¤¬¤¤¤ë»õ²Ê°å±¡¤Þ¤ÇÄÌ±¡¤·¤¿¤ê¡¢¥É¥¯¥¿ー¤ÎÅÔ¹ç¤Ë¹ç¤ï¤»¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥Ð¥¤¥ª¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥¤¥ó¥×¥é¥ó¥È¤Ç¤Ï»õ¤òÈ´¤¤¤Æ»õº¬Ëì¤òÉÕÍ¿¤·¤ÆÌá¤¹¤À¤±¡£ÄÌ¾ï¤Îµ»½Ñ¤ÇÂÐ±þ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ï»õ²Ê°å±¡¤Î¼£ÎÅÎÎ°è¤ò¹¤²¤ë¤³¤È¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¥Ù¥ó¥Á¥ãー¤Î¶¦ÄÌ²ÝÂê¤Î1¤Ä¤¬»ñ¶âÄ´Ã£¡£Åê»ñ²È¤ä¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¤Ê¤É¤Ëµ»½Ñ¤ÎÍÍÑÀ¤òÅÁ¤¨¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤â¡¢°ìÈÌÅª¤Ê¸¦µæ¼Ô¤À¤È¤Ê¤«¤Ê¤«Æñ¤·¤¤¡£¤½¤ÎÅÀ¡¢»ä¤Î¾ì¹ç¡¢¤¤¤«¤Ë¼Ò²ñ¤ËÌòÎ©¤Ä¤«¡¢¤¤¤«¤Ë»ö¶ÈÀ¤¬¤¢¤ë¤«¤È¤¤¤¦»ëÅÀ¤ÇÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯ÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£¤ÏÆÃÄêÎ×¾²¸¦µæ¤ÎºÇÃæ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Îµ»½Ñ¤ÏÌÓÈ±¤Ë¤â±þÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÃËÀ·¿Ã¦ÌÓ¾É¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿Ã¦ÌÓ¤ËÇº¤à¿Í¡¹¤Î¼£ÎÅ¤Ø¤ÈÉý¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤±¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤ÀÆü¤ÎÌÜ¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤Îµ»½Ñ¤ò·¡¤êµ¯¤³¤·¡¢¤¤¤ÁÁá¤¯¼£ÎÅË¡¤È¤·¤Æ³ÎÎ©¤µ¤»¤Æ·ò¹¯¼÷Ì¿¤Î±ä¿¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤¿¤¤¡£¤½¤·¤Æ¡¢À¤¤ÎÃæ¤ËÌò¤ËÎ©¤Ä¤â¤Î¤È¤·¤ÆÉáµÚ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
MIYOSHI¡Ê¥ß¥è¥·¡Ë¡¦ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¦º´Æ£±ÑµÈ¤¬¸ì¤ë¡Ö¡Ø´óÉÕ¤Î¤¿¤á¤Î²ñ¼Ò¡Ù¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¡×
