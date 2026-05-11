高市早苗首相（自民党総裁）と野党党首による今国会初の党首討論が20日に実施される見通しとなった。衆院国家基本政策委員を務める自民の御法川信英、中道改革連合の赤羽一嘉両氏が11日、国会内で協議し合意した。首相にとっては昨年11月以来2回目。論戦に臨む野党の党首は過去最多の6人となり、持ち時間が細分化される可能性がある。衆参両院事務局によると、野党党首の参加条件は（1）衆参のいずれかで10人以上の会派（2）党