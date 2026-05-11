肩を見せるファッションが増えるこれからの季節に欠かせない、ストラップレスブラ。けれど、「ズレ落ちる」「胸が潰れる」「締め付け感が苦しい」と悩んだ経験がある方も多いのではないでしょうか。そんな女性たちの声に寄り添い、HEAVEN Japanから新作「ストラップレスブラ」が登場しました。締め付け感を抑えながらも安定感のある着け心地を実現し、美しいバストラインまで叶えてくれる注目アイテムです♡ ズレにくさと快