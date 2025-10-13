【エルサレム＝福島利之、シャルムエルシェイク（エジプト東部）＝池田慶太】イスラム主義組織ハマスに拉致され、パレスチナ自治区ガザで最後まで拘束されていたイスラエル人の人質２０人が１３日、解放された。

人質の解放と停戦を仲介した米国のトランプ大統領は１３日、イスラエルの国会で演説し、「長く困難な戦争は今や終わった」と宣言した。１３日午後にはエジプトで各国首脳級によるガザの和平を巡る会議が開かれるが、ガザの戦後統治や復興への道筋は見通せていない。

イスラエルとハマスが今月９日、米国の提案した和平計画の「第１段階」で合意したことに基づき、生存している人質２０人全員が解放された。今後、ガザで恒久的な停戦が実現されるのかが焦点となる。

２０人の人質は１３日午前、２回に分けて約２年ぶりに解放され、国際赤十字の職員を通じてイスラエル軍に引き渡された。残る２８人の遺体は順次、返還される見通しだ。これに対しイスラエルは１３日、刑務所に収監している約１７００人のパレスチナ人について釈放を始めた。

トランプ氏は１３日午前、イスラエルの空港に到着した。その後、イスラエルの国会で演説し、「ガザは即座に非軍事化される。ハマスは武装解除されるだろう」と述べ、「これは戦争の終わりでなく、テロ時代の終わりだ」と強調。「新しい中東の歴史的な夜明けだ」とも述べ、イスラエルとアラブ諸国との国交正常化の枠組み「アブラハム合意」を広げる意欲を示した。

演説の途中、パレスチナ系の議員ら２人が「パレスチナを認めろ」と書かれた紙を掲げ、退席させられる場面もあった。

エジプト東部シャルムエルシェイクで１３日に開催される首脳級会議では、トランプ氏とエジプトのアブドルファタハ・シシ大統領が共同議長を務める。欧州やアラブ諸国の２０か国以上の首脳らが出席し、ガザでの和平計画を協議する。エジプト大統領府によると、パレスチナ自治政府のマフムード・アッバス議長も出席するという。イスラエルのベンヤミン・ネタニヤフ首相は欠席の見通し。ハマスの武装解除やイスラエル軍のガザからの撤退など和平の「第２段階」の履行に向けては難題が山積している。

２０２３年１０月７日にハマスがイスラエル南部へ奇襲攻撃を仕掛け、イスラエル人ら２５１人が拉致され、２度の解放などを経て、生存者２０人を含む人質４８人が残されていた。２年にわたる戦闘でガザは壊滅的に破壊され、ガザの保健当局によると、６万７０００人以上の住民が殺害された。